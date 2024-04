El Sant Jordi més solidari de la mà d'Estrella Damm

per Pau Arriaga Pérez

Aquest Sant Jordi, la celebració a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm es tenyeix de solidaritat. Per aquesta ocasió, la cervesera ha preparat una proposta que combina tradició i compromís social.

En un espai dedicat a la fàbrica, tots els visitants podran comprar roses naturals i artesanals, a més de diversos articles relacionats amb aquesta festivitat, tots elaborats per organitzacions socials destacades.

| Fundación Vicente Ferrer

Entre les entitats participants es troben les següents:

L´Associació Diversitat Funcional d´Osona (ADFO): és una entitat sense ànim de lucre declarada d´utilitat pública que treballa per buscar oportunitats per a totes les persones de la comarca d´Osona afectades per algun tipus de diversitat funcional física o sensorial.

L' Associació SaóPrat : promouen la transformació social a través de l'acompanyament als infants, joves i famílies que els permeti sortir de la situació de vulnerabilitat i esdevenir part de la ciutadana activa.

El Centre Especial de Treball Apunts té dos grans reptes: convertir-se en el proveïdor socialment responsable d'empreses multinacionals, pimes i autònoms, i generar llocs de treball per a persones amb discapacitat per trastorns de salut mental i que es troben en situació de risc d'exclusió social.

La Creu Roja : aquesta organització treballa per la inclusió social, donar auxili a les persones que més ho necessiten, donar feina, millorar la gestió de la salut, promoure l'educació, actuar pel medi ambient, i ajudar a escala internacional.

| Creu Roja

La Fundació Amics de la Gent Gran : treballen per combatre la solitud no desitjada i l'aïllament social amb l'acompanyament emocional i la participació social.

La Fundació Finestrelles : es dedica des de fa més de 40 anys a atendre les persones amb discapacitat intel·lectual, des d'una atenció veritablement centrada en la persona. Per això, disposa de diferents serveis i teràpies que permet crear programes adaptats a les necessitats i desitjos de cada persona amb discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de desenvolupar al màxim les seves habilitats, capacitats i autonomia.

La Fundació Portolà : és una entitat que té com a missió atendre les necessitats d'integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals.

La Fundació Roure : establerts a Ciutat Vella (Barcelona), és una associació que atén les necessitats bàsiques de gent gran i famílies amb pocs recursos. També treballen per una Barcelona inclusiva.

La Fundació Vicente Ferrer : aquesta coneguda associació treballa per treure de la pobresa el major nombre possible de persones mitjançant un programa de desenvolupament que treballa tots els àmbits imprescindibles per a la transformació: educació, sanitat, habitatge, ecologia i col·lectius especialment vulnerables.

L' Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona : més enllà de la seva acció com a centre hospitalari, Sant Joan de Déu té una marcada petjada solidària.

| Sant Joan de Déu

Un afegit especial aquest any és un taller de tot bag ofert per l'Associació SaóPrat, on els participants tindran l'oportunitat de personalitzar les seves pròpies bosses de roba.

Cal fer esment que els ingressos generats en aquest mercat solidari es destinaran íntegrament al Programa d'Extrema Vulnerabilitat de la Creu Roja, una iniciativa destinada a assistir persones que estan en situacions d'emergència social o que tenen necessitats bàsiques immediates.

A més, en un gest de compromís amb la cultura i l'educació, Damm ha engegat una iniciativa de recol·lecció de llibres entre els seus empleats. Els llibres recollits es vendran com a part de la campanya Recicla Cultura , i els fons recaptats seran destinats a donar suport als programes educatius de la Fundació Servei Solidari.

D'aquesta manera, en aquesta Diada de Sant Jordi, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm no només celebra la cultura catalana, sinó que també reforça el compromís amb la comunitat, oferint una experiència on la literatura, la tradició i la solidaritat s'entrellacen per donar suport a els més necessitats.

Concerts de primera categoria

Aquest marcat i preciós component solidari compartirà escenari i temps amb el magnífic cartell de concerts que Estrella Damm ha preparat per a la Diada del 2024.

Grans noms de la música catalana, de tots els gèneres, desfilaran pels 4 escenaris que haurà repartits a l'icònic edifici que la cervesera té al districte barceloní de l'Eixample.