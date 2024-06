Meta ha paralitzat els seus plans d'entrenar els seus models de llenguatge (LLM, per les sigles en anglès) d'intel·ligència artificial amb les publicacions dels usuaris a Facebook i Instagram, segons revela un comunicat de l'autoritat de protecció de dades d'Irlanda, la Data Protection Commission (DPC).

"El DPC acull amb satisfacció la decisió de Meta de pausar els seus plans per entrenar el seu model de llenguatge gran utilitzant contingut públic compartit per adults a Facebook i Instagram a tota la UE (Unió Europea) i l'EEE (espai econòmic europeu).

Aquesta decisió es va produir després d'un compromís intens entre la DPC i Meta. La DPC, en cooperació amb les seves autoritats de protecció de dades de la UE, continuarà col·laborant amb Meta en aquesta qüestió”, ressalta el text, avançat pel diari 'El Mundo'.

En aquest context, cal destacar que a finals del mes passat la companyia nord-americana liderada per Mark Zuckerberg va implementar un formulari d'objecció que permet als usuaris oposar-se que Instagram i Facebook facin ús de la informació que han compartit en dues plataformes per entrenar la seva intel·ligència artificial.

Meta es mostra decebuda

Per la seva banda, Meta ha reaccionat a aquesta decisió i ha assenyalat que estan "decebuts" per la sol·licitud de la Comissió Irlandesa de Protecció de Dades (DPC). "Aquest és un pas enrere per a la innovació europea, la competència en el desenvolupament de la IA i endarreriments més grans per portar els beneficis de la IA als ciutadans d'Europa", ha lamentat en un comunicat.

A parer seu, el seu enfocament compleix amb les lleis i regulacions europees. "La capacitació a IA no és exclusiva dels nostres serveis i som més transparents que molts dels nostres homòlegs de la indústria", ha sostingut.

Així, ha avançat que continuarà treballant en col·laboració amb el DPC perquè les persones a Europa tinguin accés (i siguin ateses adequadament) al mateix nivell d'innovació a IA que la resta del món. Aquest retard també us permetrà abordar sol·licituds específiques que han rebut de l'Oficina del Comissionat d'Informació (ICO), el seu regulador del Regne Unit, abans de començar la capacitació.