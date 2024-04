Moda absurda? Venen uns texans que simulen que t'has pixat a sobre per 568 euros

per Redacció CatalunyaPress

Aquest disseny de texans no s'ha produït per accident, tot i que sembla que n'has tingut un mentre els fas servir. Els poc ortodoxos texans Jordanluca, que van debutar a la passarel·la tardor/hivern 2023, presenten una taca fosca a l'àrea de l'engonal que els crítics interpreten com uns pantalons pixats.

Els texans de la marca de roba masculina britànico-italiana ja estan esgotats a la botiga en línia. Originalment valien 811 dòlars (758 euros) i n'han baixat el preu fins als 608 dòlars (568 euros). Tot i que ja no es venen més - tret que la marca decideixi fer una altra edició-, les imatges del curiós pantaló quedaran a la xarxa per sempre.

Aquests inusuals texans s'han guanyat el títol de 'texans amb taques d'orina' pels usuaris d'Internet.

"Ja no hauràs d'esperar per anar al bany, pots simplement pixar-te i dir que és el disseny", va escriure una persona a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-. “Per què algú faria servir això?”, va preguntar un altre.

"Què fotudament estúpid", van afegir a X. . .

El denim va ser el look d'obertura de la passarel·la tardor/hivern 2023 de Jordanluca a la Setmana de la Moda de Milà, una col·lecció que va marcar el començament d'una nova onada de sex-appeal per a la marca, fundada el 2018 per Jordan Bowen i Luca Marchetto.

Si bé els seus dissenys són poc convencionals, com uns pantalons amb una cremallera horitzontal a l'entrecuix, Jordanluca ha trobat l'èxit com una marca avantguardista però luxosa.

Vogue Business va informar a principis d'aquest any que les vendes de Jordanluca es van disparar un 15% del 2022 al 2023, per un total de més de 500.000 dòlars, a mesura que es converteix en un favorit dels fanàtics en llocs de proveïdors internacionals com Farfetch , Modesens i Machine-A.

"Els seus pantalons cridaners acampanats allargats, així com les seves sòlides propostes de sastreria, l'han col·locat al cim de la demanda dels clients", va dir a Vogue Stavros Karelis, fundador i director de compres de Machine-A.

"Crec que la marca serà molt popular a les properes temporades, consolidant-la com un dels actors clau de la moda a nivell internacional".