La reserva hídrica de l'Ebre: un oasi de resistència a la sequera a Catalunya

per J.C. Meneses Montserrat

Catalunya està passant per una greu situació de sequera que es va revertint molt lentament gràcies a les darreres pluges. El nivell d'aigua a les conques internes catalanes de capacitat superior a 2 hm2 és al 18,5%, una xifra esperançadora que va pujant a poc a poc però encara insuficient per sortir de l'estat d'emergència per sequera. S'espera que les precipitacions que s'esperen aquest cap de setmana puguin millorar la situació.

Però la sequera no afecta igualment totes les reserves d'aigua de Catalunya. Hi ha un lloc que ha esdevingut un oasi, un símbol de la resistència a la sequera a Catalunya. La Conca Hidogràfica de l'Ebre es troba al 51,52% de la capacitat aquest divendres, uns nivells amb què somniarien les conques internes catalanes.

De fet, la Conca Hidrogràfica de l'Ebre es troba a un nivell molt superior al de fa un any, quan estava al 35,49% de la seva capacitat.

Les xifres, pantà a pantà

Les xifres d'ompliment dels pantans de l'Ebre són molt elevades, rondant el 95% de capacitat en reserves com ara Terradets (Pallars Jussà), Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre), o el de Camarsa (Noguera Pallaresa).

També destaca l'embassament de Talarn a la Noguera Pallaresa, que es troba al 85,87% de la capacitat; o el d'Oliana (Alt Urgell), que està al 69,04%

A l'altra banda de la moneda hi ha els embassaments de la Conca Hidrogràfica de l'Ebre que estan menys plens. El pantà de Rialb (Noguera), per exemple, es troba al 31,54% de la capacitat. L'embassament de Canelles, a la frontera entre Catalunya i Osca, es troba al 24,05% de la capacitat. Dades baixes, però molt millors que les registrades a les conques internes catalanes.

Destaca, pel baix nivell de les seves aigües, el pantà de Guiamets, al Priorat, que s'està quedant totalment sec i que es troba al 3,62% de la seva capacitat, molt per sota de l'any passat.

Amb aquestes xifres, la reserva hidrogràfica de l'Ebre ha aconseguit superar aquest any allunyant-se de la sequera que fueteja la resta del territori català. Els meteoròlegs han anticipat pluges fortes per a aquest cap de setmana, així que toca pregar per tenir la mateixa sort que tenen a l'Ebre.