Mor el magnat de la moda Roberto Cavalli als 83 anys

El dissenyador Roberto Cavalli va morir a Florència als 83 anys.

Cavalli provenia d'una família d'artistes, ja que el seu avi Giuseppe Rossi va ser una figura destacada del moviment Macchiaioli, amb obres exposades a la Galeria dels Uffizi de Florència. Cavalli va aportar la seva sensibilitat artística als dissenys de moda, després d'estudiar a l'Institut d'Art de Florència.

Va llançar la seva marca de moda homònima el 1970, presentant la seva primera col·lecció al Salon du Prêt-à-Porter de París celebrat a la Porte de Versailles.

A principis dels anys 1970 va inventar i patentar un innovador procés d'impressió sobre cuir, i va obrir la seva primera petita botiga, anomenada Limbo, a Saint Tropez el 1972, que va tenir tant èxit que l'any següent el van convidar a mostrar els seus productes de cuir a la històrica Sala Bianca de Florència al costat de Missoni, Krizia, Fendi i Basile.

Després d'un primer matrimoni amb Silvanella Giannoni el 1977, Cavalli es va exercir com a jutge al certamen Miss Univers a República Dominicana, on va conèixer la concursant Eva Maria Düringer, amb qui es va casar el 1980. Ella es va convertir en la seva principal col·laboradora i va ser nomenada directora creativa de la seva marca el 1994. Junts van tenir tres fills: Rachele, Daniele i Robin. De Giannoni va tenir dos fills: Cristiana i Tommaso. A principis d'aquest any, Cavalli es va convertir en pare de Giorgio, el nom del seu pare, amb la model Sandra Nilsson-Bergman. Per cert, el 2015 el dissenyador va regalar a Nilsson-Bergman l'illa de Stora Rullingen, a Suècia, com a mostra del seu amor.

Sens dubte, la pròpia vida de Cavalli va reflectir la brillantor i l'alta potència de les seves col·leccions de moda amb atrevits estampats animals, texans desgastats enjoiats i vestits sexys que el van convertir en un èxit familiar, fins i tot aconseguint un dels primers acords amb H&M el 2007 En aquell moment la seva fama era tan gran que multituds s'alineaven davant de les portes de la botiga de la marca a la Cinquena Avinguda i un fan fins i tot va recollir un cigar que Cavalli va rebutjar i va guardar en una bossa de plàstic com a record.

Navegava pel Mediterrani al seu iot RC violeta metàl·lic, entretenint amics i celebritats, i n'hi va haver molts que al llarg dels anys van vestir Cavalli a la catifa vermella, des de Charlize Theron i Gwyneth Paltrow fins a Madonna. Mentre fumava els seus cigars, mai no va tenir por de parlar i expressar les seves opinions, ja fos qüestionant el minimalisme o parlant de sexe, imitadors o el que considerava mala moda.

L'art i la fotografia, a més dels animals, estaven entre les passions principals. Un retrat del dissenyador de Julian Schnabel, fet amb plats trencats, ocupava un lloc d'honor al seu apartament de Milà i la seva extensa vila als turons que dominen Florència estava plena d'una barreja eclèctica de peces importants, des d'un quadre de Giovanni Boldini aconseguit en una subhasta a Nova York a una rara col·lecció de porcellanes de Gallé.

“L'excés és èxit” era una de les seves màximes més repetides, i deia descaradament que no podia estar davant de la seva botiga de Nova York sense atraure desenes de fans-clients i que durant un concert reunit de les Spice Girls el 2008 estadi va aplaudir quan ell va arribar.

Aquest mateix any, va ser convidat especial a “Project Runway” i la seva popularitat als Estats Units va créixer amb el pas dels anys. El Dia de la Raça el 2013, va encapçalar la desfilada nadalenca anual com a Gran Mariscal muntat en un Alfa Romeo Spider convertible verd blavós, flanquejat per 20 models aferrats a l'esquena de 20 conductors de motocicletes Ducati mentre es dirigien cap al centre de la ciutat: el primer dissenyador a encapçalar la desfilada. seguint personatges com mariscals anteriors i icones culturals amb herència italiana, inclosos Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, Sophia Loren i Franco Zeffirelli.