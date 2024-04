Movistar Plus+ inclourà més de 300 hores de continguts en català

Movistar Plus+ i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat han enfortit la seva aliança amb la inclusió a la plataforma de més de 300 hores de contingut en català, adreçat a tots els públics.

Aquest nou catàleg ofereix una àmplia varietat de programes d'èxit que abasten diferents gèneres i temes, des d'humorístics com 'Còmics' o 'Aeroport', fins a formats d'entrevistes com '(S)avis' o 'Globus sonda', passant per produccions centrades en el territori com 'Batalla monumental' o 'Viure als Pirineus', i propostes musicals com 'Òpera en texans' i 'A 4 mans', entre d'altres.

Aquesta col·laboració no sols enriqueix el catàleg de continguts sota demanda disponibles per als usuaris de la plataforma, sinó que també amplia l'oferta de canals en català per als residents a Catalunya.

Des del 23 d'abril, coincidint amb la celebració de Sant Jordi, s'ha fet una reestructuració dels canals amb l'objectiu de millorar l'experiència televisiva dels espectadors.

Canal 33, reconegut pel seu contingut divulgatiu i cultural, ara s'emet les 24 hores en alta definició al dial 10, juntament amb els canals autonòmics generalistes. Per la seva banda, SX3, dirigit al públic més jove, està disponible les 24 hores en HD al dial 119, juntament amb altres canals infantils.

A més, TV3, el canal insígnia de 3Cat, continua la seva emissió en alta definició al dial 9. Esport3, dedicat a l'esport, es manté en la seva posició actual (164) i s'emetrà en qualitat HD.

D'altra banda, 3/24, el canal d'informació contínua, es trasllada al dial 134, a la secció dedicada als canals informatius. Aquests canvis estan dirigits específicament als clients de Movistar Plus+ residents a Catalunya.

Finalment, TV3CAT, el canal internacional de 3Cat, roman al dial 154 i segueix disponible per als clients residents a tot Espanya.

Aquesta ampliació de l'oferta televisiva en català reflecteix el compromís de les dues entitats per satisfer les necessitats dels espectadors i promoure la cultura i el contingut en aquesta llengua.

En un context en què el paper del català està cada cop més en dubte, iniciatives com aquesta ajuden que se segueixi promovent la seva existència.