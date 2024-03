'Las mujeres ya no lloran': Shakira estrena el seu 'últim' àlbum dedicat a Piqué

Després d'un any d'intens treball, Shakira finalment està a punt per compartir amb el món la seva producció musical més recent, que ha estat molt més que un simple projecte artístic: ha estat una teràpia per a la reconeguda cantant.

"En escriure cada cançó, em vaig reconstruir a mi mateixa. En cantar-les, les meves llàgrimes es van transformar en diamants i la meva vulnerabilitat en resiliència", va confessar Shakira en anunciar el llançament del seu nou àlbum " Les dones ja no ploren ", que ha vist la llum aquest mateix divendres.

El disc recopila diversos singles llançats en els últims anys, entre els quals s'inclouen "Te Felicito", "Acròstic", "TQG" o la seva sessió amb Bizarrap. De fet, no és l'única cançó que comparteix amb el productor argentí, ja que s'hi afegeix "La Fuerte" en aquest àlbum.

Les cançons tenen un destinatari fix: Gerard Piqué, amb qui va compartir més d'una dècada d'amor i dos fills, Sasha i Milan.

Una de les cançons més destacades "Última", la balada en què despulla el seu cor i la seva ànima. La seva història és curiosa, ja que aquesta cançó va ser lliurada quan ja s'havien esgotat els terminis de lliurament de l'àlbum.

"La tenia enquistada, l'havia de treure com fos", va confessar la cantant fa uns dies. Alguns dels versos són especialment dolorosos: "Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba / Y que para mí todo era poco, insuficiente / Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama / pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente".

"Última" es destaca per la seva intimitat, gravada únicament amb un piano i la veu de Shakira.

Amb "Les dones ja no ploren", Shakira mostra una vegada més la seva capacitat per convertir les seves experiències personals en art, oferint als seguidors una finestra al seu món interior i demostrant que el procés de sanació pot ser tan poderós com inspirador.