Nacho Vidal, en problemes: serà processat per un presumpte homicidi

L'Audiència de València ha revocat el sobreseïment provisional de la causa seguida contra l'actor porno Nacho Vidal i dos investigats més en relació amb la mort d'un fotògraf, el 28 de juliol de 2019 a la localitat d'Enguera, durant la celebració d'un ritual amb metilfubotenina, una substància present al verí del gripau de l'espècie bufo alvarius.

La Secció Tercera de l'Audiència de València, que estima així el recurs d'apel·lació presentat per les dues acusacions particulars, entén que hi ha prou indicis suficients perquè el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Xàtiva, responsable de la instrucció, dicti el corresponent interlocutòria de procediment abreujat per un possible delicte d'homicidi per imprudència greu, assenyala el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Així, respecte de Nacho Vidal --nom artíctic d'Ignacio JG--, el tribunal enumera en la seva interlocutòria com a indicis que assumís la funció de "director del ritu" i s'atribuís un "coneixement especial sobre aquesta classe de cerimònies", que fos qui disposés la dosi que havia d'inhalar el mort en una pipeta de vidre o que conegués la toxicitat de la substància i malgrat això no adoptés "cap precaució ni abans ni durant la seva administració".

També recorda la resolució que l'investigat coneixia la incompatibilitat de la metilbufotenina amb la ingesta de cocaïna i és possible que hagués tingut coneixement que la víctima havia pres prèviament aquesta droga.

"Evident mancança de coneixements mèdics"

De la mateixa manera, l'Audiència destaca l'"evident manca de coneixements mèdics" de l'actor, que ha quedat de manifest quan la víctima s'ha desmaiat i tot i això "tots han continuat amb la cerimònia durant diversos minuts".

D'altra banda, considera que també hi concorren indicis de delicte per prosseguir la causa respecte als altres dos investigats, una prima i un amic de l'actor, la primera per la seva possible contribució al presumpte delicte i el segon per un possible encobriment després de la mort de la víctima.

Els fets van passar el 28 de juliol del 2019 en un habitatge d'Enguera (València) propietat de Vidal. La Guàrdia Civil va iniciar l'operació després de la mort del fotògraf José Luis Abad durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació dels vapors del verí de gripau bufo alvarius, segons va informar l'institut armat.

Els agents, després d'una investigació desenvolupada durant 11 mesos, van considerar que es podia haver produït un delicte d'homicidi per imprudència i un altre contra la salut pública, suposadament comès pels que van organitzar i dirigir el ritual.

Per aquests fets es va arrestar Nacho Vidal i dues persones del seu entorn, un familiar seu i un empleat, d'edats compreses entre els 37 i els 50 anys i de nacionalitat espanyola.

El juny del 2020, Nacho Vidal va quedar en llibertat provisional després de comparèixer al jutjat i el març del 2021, l'instructor va donar per conclosa la investigació sobre els fets i va dictar interlocutòria d'incoació de procediment abreujat --processament-- contra l'actor de cinema per a adults per un presumpte delicte d'homicidi imprudent.

El setembre del 2021, la Secció Tercera de l'Audiència de València va revocar la decisió i va instar a practicar una pericial per esbrinar més dades respecte a la substància DMT --la coneguda com 'la molècula de déu'-- i la seua incidència en la mort en què se centra la causa.

I el maig del 2023, després de les conclusions de l'informe forense, el jutjat va decidir arxivar la causa per als tres investigats, cosa que ara deixa sense efecte l'Audiència