Nit clau a Supervivientes: salvació i el futur de Carmen Borrego

Gran expectació a 'Supervivientes: Terra de Ningú'! Des de l'arribada d'una nova concursant, Marieta, a la reacció de Rocío Madrid després d'esdevenir la primera expulsada definitiva.

Rumors d'un possible embaràs de Claudia mantenen els espectadors en suspens. A més del futur de Carmen Borrego, que actualment està de baixa mèdica per ansietat i es desconeix si podrà tornar al concurs.

Amb cada gala més emocionant que l'anterior, què ens oferirà aquesta nit? La incertesa s'apodera del públic mentre Carlos Sobera es prepara per dirigir una nit de salvació plena de girs inesperats. Qui serà el proper supervivent salvat?



Incertesa sobre el futur de Carmen Borrego

Carmen Borrego, concursant de 'Supervivientes', ha requerit atenció mèdica i s'ha mantingut apartada dels seus companys a l'illa. Segons Laura Madrueño, "Carmen Borrego no és amb els seus companys a la platja", ha confirmat després de la notificació de Sandra Barneda sobre l'estat de la supervivent.

Posteriorment, es van mostrar imatges dels esdeveniments ocorreguts des de la darrera gala, on Carmen va quedar en observació a causa del seu malestar. Preocupats, els companys van comentar la seva absència i estat de salut. Arantxa del Sol va compartir amb Blanca Machón que Carmen no havia tornat des del dia anterior i va mostrar la seva preocupació pel benestar. Carmen va tornar a la platja després d'una nit fora, sent rebuda amb emoció per Arantxa del Sol. Carmen va explicar que havia passat una mala nit i va experimentar una altra pujada de tensió, però estava decidida a continuar.

Els metges l'han deixat aïllada fins que possiblement aquest dimarts li comuniquin què passarà amb el futur. A les 22:50 podrem resoldre la incògnita.