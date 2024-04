Noves normes per als influencers: les decisions inèdites del Govern central

per Helena Celma

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, ha aprovat aquest dimarts un reial decret per a la regulació de l'activitat dels influencers a Internet, que hauran d'identificar de forma expressa la publicitat i etiquetar el contingut per edats.

"Són cada vegada més importants els creadors de continguts audiovisuals a les xarxes i, per tant, es fa necessari homologar-los, en alguns aspectes, amb altres actors en aquest àmbit audiovisual", ha afirmat el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, amb la portaveu del Govern, Pilar Alegría, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

En aquesta regulació, segons ha detallat José Luis Escrivá, l'Executiu ha definit què s'entén per 'influencer' atenent tres criteris que cal complir "simultàniament" (ingressos, activitat a la xarxa i seguidors), per després establir "una sèrie obligacions".

"Aquestes obligacions són particularment rellevants en dos àmbits", ha manifestat el ministre. Així, en l'àmbit de la protecció dels menors, se'ls obliga a utilitzar eines d'identificació digital d'edat si el contingut és inapropiat per als menors.

Els influencers també hauran d'etiquetar els continguts que llancen a les xarxes des del punt de vista de l'edat a què van dirigits.

Ho haurien de fer amb un codi de conducta que hauran d'acordar amb els reguladors en aquest àmbit: la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.

Pel que fa a la publicitat, que per al ministre és "un àmbit molt rellevant", hauran d'identificar i etiquetar expressament el contingut publicitari i no podran fer publicitat de tabac, d'alcohol o de medicaments i tampoc podran publicitar anuncis que generin un perjudici psicològic o físic a menors.

Els influencers que compleixin aquests requisits tindran dos mesos per inscriure's al Registre Estatal de Prestadors Audiovisuals.

"Aquesta mesura és molt beneficiosa en general per a tots els usuaris", ha declarat el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, que ha afegit que "serà molt rellevant" quan estigui llesta la llei integral de protecció dels menors .

Escrivá creu que aquesta norma estableix "un terreny de joc equitatiu" amb altres actors que ja estaven regulats a l'àmbit dels continguts audiovisuals.

Major protecció i seguretat

Segons ha defensat el Govern, aquesta regulació dóna "més protecció als consumidors i més seguretat jurídica" a aquests usuaris, que han aconseguit un "notable volum econòmic" a les plataformes d'intercanvi de vídeos a través de les quals difonen els seus continguts.

El reial decret defineix els "usuaris d'especial rellevància" (influencers) en funció de tres criteris: l'econòmic, que exigeix que tinguin uns ingressos iguals o superiors a 300.000 euros l'any immediatament anterior derivats del conjunt de la seva activitat audiovisual ; el d'audiència, que estableix que superin el milió de seguidors en una única plataforma d'intercanvi de vídeos o dos milions de seguidors al global de la seva activitat; i el d'activitat, que hagin publicat o compartit 24 vídeos o més a l'any.

D'aquesta manera, tots els influencers que compleixin aquests criteris s'hauran d'inscriure, en el termini de dos mesos, al Registre Estatal de Prestadors Audiovisuals com a usuaris d'especial rellevància.

"A partir del moment d'inscripció estaran obligats a complir amb la normativa en matèria de protecció de menors i de publicitat a l'àmbit audiovisual, com identificar els espais publicitaris o no fer publicitat de tabac, medicaments o alcohol, és a dir, les seves obligacions es homologaran amb la d'altres agents audiovisuals", ha assenyalat.