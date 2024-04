El dilluns 29 d'abril va ploure a Catalunya i s'ha notat. I és motiu de joia. Al punt de la 1 del migdia d'aquest dimarts 30, com és habitual, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat les dades sobre la quantitat de l'aigua que hi ha als embassaments de les conques internes del país. I hi ha, un altre dia més, raons per somriure.

L'últim dia del mes, el tant per cent d'aquests grans contenidors hídrics se situa en el 18,41%... mentre que ahir a la jornada la capacitat era del 18,17%. Aquesta pujada, de més del 0,2% de mitjana, és amb diferència la més espectacular dels darrers temps.

A més, això confirma la tendència a l'alça que es va posar en marxa fa més d'un mes, coincidint amb les festivitats de Setmana Santa. Aleshores, els embassaments de les conques internes mostraven una xifra que estava per sota del 14%.

| Agència Catalana de l'Aigua

Tot i que no s'han de llançar les campanes al vol, la tendència de les últimes setmanes és rotundament positiva... i cal tenir en compte que la previsió del Meteocat apunta que continuarà plovent, almenys en les jornades d'aquest dimarts 30 i també proper dimecres 1 de maig.

És important recalcar que, durant la jornada del dilluns 29, bona part d'aquestes precipitacions van caure a les capçaleres dels rius, cosa que ajuda que pugi el volum de les reserves hídriques.

Capacitat dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.