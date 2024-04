Descobreix la nova temptació de Mercadona que causa sensació a les xarxes

Anar a comprar és una cosa que pot agradar més o menys, però que és necessària per poder subsistir. Menjar, productes de neteja... coses que són necessàries per poder tenir un bon dia a dia.

No obstant això, hi ha vegades que hi ha tants productes que es torna una odissea decidir quins productes escollim per emportar-nos a casa.

És en aquest punt on l'ajuda externa esdevé invaluable, ia l'era actual les xarxes socials es presenten com a aliades indispensables.

Plataformes com TikTok i Instagram han esdevingut autèntiques mines d'or per descobrir recomanacions de productes de supermercat.

Creadors de contingut com @peldanyos a TikTok, amb una audiència que fàcilment supera el milió de seguidors, destaquen per la seva habilitat per detectar novetats a les principals cadenes de supermercats, provar-les i compartir les seves opinions en línia.

Recentment, una tendència ha sorgit al voltant de les pastes de crema d'avellana farcides, amb un peculiar estil a donut, que han fet el seu debut a la secció de fleca i rebosteria dels supermercats Mercadona.

Tot i que les versions anteriors amb crema de xocolata blanca ja van gaudir de gran popularitat, ara és el torn de les d'avellana de conquistar l'atenció del públic.

"Em segueix agradant més el donut de xocolata blanca, fins i tot passats dos anys des que el van treure com a novetat. En teoria és el mateix donut però amb crema d'avellana. Si t'agrada més l'avellana i un donut no tan dolç, potser t'' mole' més. Però a mi em sembla que el de xocolata blanca és la 'bomba de dolçor' que jo espero.

Les primeres impressions dels usuaris que han tingut l'oportunitat de tastar aquestes pastes noves no s'han fet esperar.

Comentaris com "Està deliciós!" o "Acabes de crear una nova necessitat en mi!" inunden les xarxes socials i confirma l'impacte que aquestes recomanacions poden tenir en les decisions de compra.

Per tant, la influència de les xarxes socials a les nostres experiències de compra continua en augment. Des de descobrir noves tendències fins a rebre opinions honestes sobre productes específics, aquestes plataformes han transformat la manera com explorem i triem el que portem al nostre carret del supermercat.