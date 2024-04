La resposta de Kosmos al bloqueig judicial del compte de Piqué

El grup empresarial Kosmos ha assegurat que recorrerà el bloqueig del compte bancari del seu president, l'exfutbolista Gerard Piqué, en considerar-lo una mesura "desproporcionada" per part de la jutgessa de Majadahonda que investiga presumptes irregularitats dins de la Reial Federació Espanyola de Futbol ( RFEF), a causa de la 'mudança' de la Supercopa d'Espanya masculina fins a l'Aràbia Saudita.

"En aquest procés, ni Kosmos ni Gerard Piqué tenen la condició formal d'investigats", han assenyalat fonts de Kosmos a Europa Press.

"Kosmos procedirà a recórrer aquesta mesura en considerar-la desproporcionada, ja que no es donen els requisits per a una mesura cautelar d'aquest tipus", han postil·lat les fonts en una nota.

"Es tracta d'una mesura cautelar dins del procés d'investigació que s'està duent a terme en aquest jutjat des del 2022, motivat pel contracte del trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, en què Kosmos va exercir d'intermediari contractat per SELA ( empresa saudita)", han subratllat les fonts del grup liderat per Piqué.

En aquest sentit, i "de conformitat amb allò establert al sumari de la causa", Kosmos ha recalcat que "no hi ha res que impliqui un delicte comès" ni per ells mateixos ni tampoc per l'exfutbolista del FC Barcelona i de la selecció espanyola .

"L'informe de la UCO recollit al sumari especifica que no es detecta cap irregularitat en l'anàlisi dels comptes de Kosmos, ni tampoc pagaments amb destinació a comptes titulats per persones físiques i jurídiques vinculades als directius de la RFEF investigats", ha conclòs la nota.

El bloqueig del jutge pels pagaments d'Aràbia Saudita per la Supercopa

La jutgessa de Majadahonda que investiga presumptes irregularitats comeses al si de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè la Supercopa d'Espanya es jugués a l'Aràbia Saudita va acordar el bloqueig d'un compte bancari pertanyent a l'empresa de l'exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué --Kosmos Football SL-- en què rep fons d'una empresa saudita com a pagament de prima d'èxit per portar-hi aquest torneig.

Ho fa després de rebre un nou informe de la Fiscalia que interessava aquest embargament "per considerar que del desenvolupament de la investigació cal considerar com legalment controvertides les quantitats fixades en concepte de comissió o tarifa d'èxit a favor de la referida entitat en la contractació de la Supercopa".

A la interlocutòria de la magistrada Delia Rodrigo, s'explica que en aquest cas els fets objecte d'investigació poguessin ser constitutius d'un presumpte delicte de corrupció en els negocis i d'un presumpte delicte d'administració deslleial i blanqueig de capitals.

I afegeix que atès que 'Kosmos Football SL' apareix com a investigada, "les mesures cautelars sol·licitades pel Ministeri Fiscal tenen la preceptiva cobertura legal".

Per analitzar si el bloqueig és pertinent, la magistrada recorda que la investigació oberta té per objecte el contracte celebrat entre la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la mercantil de Piqué i la companyia SELA Company Sport --propietat del govern d'Aràbia Saudita--per negociar la celebració de la competició de la Supercopa a Aràbia Saudita.

I que sota el paraigua d'aquest contracte "segons sembla es van formalitzar una sèrie d'addendes als acords de la Supercopa per mitjà dels quals es vinculava a la referida mercantil --Kosmos Football SL-- com a destinatari d'una comissió per import de tres milions d'euros per edició (prima d'èxit)".

Afegeix que al compte que la Fiscalia demana bloquejar, titularitat de la mercantil de Piqué, "s'han transferit les quantitats acordades en concepte de prima d'èxit, per la qual cosa a través del bloqueig del compte el que es persegueix és que per l'entitat 'SELA Company Sport' es continuïn realitzant els ingressos que corresponguin, com s'ha fet fins ara, però el que s'impedeix és que la mercantil 'Kosmos Football SL' pugui disposar de les referides quantitats"