La parella d'Ayuso i el seu luxós Maserati Ghibli: el preu que causa controvèrsia

La marca Maserati ha passat a estar en boca de tothom des que es va descobrir que la parella d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, se n'havia comprat un amb els suposats diners defraudats a Hisenda.

El model, un Ghibli valorat en 83.000 euros, és una de les joies de la corona del fabricant italià de vehicles de luxe.

El que és clar és que Alberto González, l'individu en qüestió, ha fet ús del seu cotxe, ja que acumula 6 multes de trànsit segons les dades obtingudes de la SER. A més, tampoc no ha efectuat el pagament d'impostos a l'Ajuntament de Madrid el 2022 i el 2023.

Però més enllà d´aquest cas, Maserati és una de les marques més luxoses de cotxe, i aquí podreu descobrir més sobre aquesta fàbrica italiana.

Una marca de pur luxe

Maserati va ser fundat el 1914 pels germans Maserati a Bologna, destacant-se per ser una marca sinònim d'elegància i alt rendiment amb models com Grecale, Ghibli i Quattroporte.

La marca no sols és coneguda per la seva herència en disseny i luxe, sinó també per la seva rica història en automobilisme, amb nombroses victòries i rècords que ressalten el preu de Maserati com a emblema de l'exclusivitat.

Mirant cap al futur, Maserati es compromet amb la sostenibilitat, planificant una gamma de vehicles elèctrics, alhora que continua oferint una experiència exclusiva a través de serveis variats, des de financers fins a programes de manteniment i una experiència de conducció emocionant.

Aquesta dualitat de tradició i modernitat estableix Maserati en un lloc privilegiat al món dels cotxes luxosos, prometent continuar sent un referent en el mercat del luxe i la innovació tecnològica.

Models emblemàtics de Maserati

Entre els models emblemàtics de Maserati, destaca el Ghibli com el primer model híbrid elèctric de la marca, presentat a Torí el 2020, marcant una fita a la història de Maserati cap a la sostenibilitat.

A més, el superesportiu MC20, fabricat a Mòdena, es posiciona com un vehicle innovador que combina rendiment excepcional amb disseny italià d'avantguarda.

D'altra banda, el SUV Grecale, construït a Cassino, representa l'entrada de Maserati al segment de vehicles utilitaris, prometent un paper significatiu en l'evolució de la marca cap a l'electrificació total, especialment amb els futurs models GranTurismo i GranCabrio.

La col·laboració amb dissenyadors anomenats Giugiaro, Zagato, Ramaciotti i Pininfarina ha resultat en dissenys icònics, inclosa la distintiva graella del radiador, que han definit l'estètica de Maserati al llarg dels anys.

La gamma actual de vehicles de Maserati, que inclou el Llevant, Ghibli, Quattroporte, GranTurismo i GranCabrio, ofereix una barreja única d'estil, potència i esportivitat, destacant pels seus interiors luxosos i sistemes de seguretat avançats.

L'experiència Maserati s'enriqueix amb accés a models d'alt rendiment i opcions de personalització, com ara la sèrie especial F Tribut que ret homenatge als èxits en curses de la marca, disponible en colors vibrants i amb detalls exclusius.

Innovació i tecnologia

Maserati es troba a l'avantguarda de la innovació i la tecnologia, col·laborant amb empreses líders i desenvolupant solucions avançades per als seus vehicles.

Un exemple destacat és l'acord amb Airbus Group, que permet a Maserati accedir a tecnologies capdavanteres en fabricació, producció i materials, fet que es tradueix en vehicles amb una enginyeria superior.

A més, la integració de tecnologies de conducció autònoma de BMW amb nivells d'autonomia del 3 al 4 mostra la dedicació de Maserati cap a la conducció del futur.

El compromís de Maserati amb la innovació es reflecteix al seu Laboratori d'Innovació, on es desenvolupen tecnologies emergents com el Simulador Dinàmic, que prediu resultats òptims en condicions variables.

Maserati Connect, una plataforma de serveis connectats, exemplifica com la marca integra la tecnologia a l'experiència de conducció, oferint informació de trànsit en temps real i manteniment predictiu.

L'estratègia d'electrificació de Maserati, amb el llançament del Gran Turisme Folgore com el seu primer vehicle totalment elèctric el 2023, marca una fita en la transició cap a la mobilitat sostenible.

Aquest enfocament no només reflecteix l'adaptació de Maserati als conceptes innovadors i els canvis en la mentalitat del consumidor, sinó que també subratlla el lideratge en el disseny de vehicles que combinen bellesa, rendiment i tecnologia avançada.