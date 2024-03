No et perdis les novetats de Mercadona per a aquesta Pasqua

Mercadona persegueix un objectiu clar: satisfer els clients que cada dia decideixen entrar a alguna de les botigues. Per això aplica una estratègia clau: escoltar les opinions i els suggeriments.

Així és com ha tornat a definir aquest any el seu assortiment de Pasqua, en què no falten els imprescindibles i s'hi incorporen novetats per sorprendre 'El Cap' (com internament anomena el client).

Les grans apostes de la companyia aquestes dates per als amants de la xocolata són tres: els ous de xocolata blanca i xocolata amb llet amb confits de colors a l'interior; l'assortiment variat de figures i ous petits de xocolata amb llet, en format de paquet de 200 grams, i el conill de xocolata amb llet, que com a novetat aquest any és de mida més petita “perquè els clients ens deien que era massa xocolata per a menjar-la d'una sola vegada”, comenta la Bea del Cerro, especialista en xocolates de campanya de Mercadona.

Aquest any també s'ha incorporat al lineal el conill de xocolata blanca, en el mateix format (figura de 60 grams).

Fruit d'escoltar els clients, hi ha altres novetats, com els farcits dels ous mines, que aquest any són de dos tipus diferents: un de llet i cereals cruixents, i l'altre de crema d'avellana i cereals cruixents.

Per als més petits, aquest any ha tornat l'ou amb sorpresa a l'interior de Pokémon i ha arribat com a novetat el de la Patrulla Canina.

A més, no falten les piruletes de xocolata amb llet, però amb dissenys diferents dels anys anteriors per sorprendre petits i grans.

Per als qui vulguin opcions diferents de la xocolata, aquest any Mercadona ofereix un assortiment de llaminadures de Pasqua, compost de broquetes, mix de llaminadures i ous farcits.

Model de coinnovació de Mercadona

Per Mercadona, la satisfacció de “El Cap” (client) és la clau fonamental de la seva activitat, i el situa sempre al centre de les seves decisions.

Per això, hi ha una cultura corporativa basada en l'excel·lència del servei i la millora contínua de la qualitat que impulsa la innovació de manera transversal a tota la companyia.

A més, disposa d'un model de coinnovació pioner en què treballa des de l'any 2011 a través de l'Estratègia Delantal.

D'aquesta manera, comparteix amb els clients experiències i costums de consum d'alimentació i begudes, neteja de la llar, higiene personal i cura dels animals de companyia, que després trasllada els proveïdors especialistes per impulsar,

així, una col·laboració directa per desenvolupar un assortiment eficaç.

La companyia té una xarxa de 24 centres de coinnovació a Espanya i Portugal, “laboratoris” de desenvolupament de productes on els especialistes s'encarreguen de captar les necessitats dels clients i de contrastar la qualitat de l'assortiment.