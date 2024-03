Les picades d'ullet de Martin i Juanjo (OT 2023) en els seus primers singles

per Helena Celma

Els darrers dos participants d'Operación Triunfo 2023 que han llançat single han estat Martin Urrutia i Juanjo Bona. El basc va llançar Rompeolas fa una setmana, i aquest divendres ha llançat el videoclip oficial.

D'altra banda, el de Magallón ha estrenat avui El que no veus de mi en exclusiva a Amazon Music, i tocarà esperar una setmana més perquè estigui a la resta de plataformes i poder gaudir també del vídeo.

La parella musical i sentimental té presència en els respectius projectes musicals, tal com han pogut entreveure els seus seguidors i seguidores.

Martin Urrutia - “rompeolas” (Lyric Video)

El curtmetratge de Rompeolas està gravat a Portugal, i qualsevol fan s'haurà adonat de l'aparició estel·lar de Juanjo. En un moment, es pot entreveure la seva figura difuminada des del darrere, de la mateixa manera que una mà es posa a l'espatlla de Martin.

Tot i això, els crèdits s'han encarregat de confirmar que, efectivament, l'aparició especial es tracta del jove de Magalló.

Pel que fa a Juanjo, hi ha una paraula de la seva cançó que ha emocionat molta gent: zagal.

En un dels versos diu "donaré gràcies a aquesta bona galleda", i aquesta paraula fa referència a "una persona que ha arribat a l'adolescència oa la joventut", segons la RAE, i és d'origen aragonès, com ell.

Tot i això, aquest vers no té res a veure amb Martin, sinó amb el mateix Juanjo Bona, ja que parla de si mateix, tal com va explicar en una entrevista.

JUANJO (OT 2023) explica por qué metió la palabra “ZAGAL” en su nuevo single 👀❤️ | LOS40

El vers sencer diu així : "I quan tot s'acabi / i pugui per fi parlar o callar / donaré gràcies a aquest bon zagal / sabent que no es va rendir / ni quan la llum es va apagar / i encara que no va poder veure / sabia que anava a passar”.

