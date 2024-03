Les pluges fan que la capacitat dels embassaments de Catalunya pugi

per Pau Arriaga Pérez

Les precipitacions que han caigut (i que continuaran caient en els propers dies) a Catalunya comporten esperança, a banda de la tan necessitada aigua. La pluja permet que, encara que sigui a poc a poc, la capacitat dels embassaments que donen aigua al territori es vagin omplint... tot i que no és cap novetat que de moment no ha plogut prou perquè l'emergència per sequera es pugui deixar enrere .

Sigui com sigui, al punt del migdia d'aquest dijous 28 de març, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha actualitzat les dades com fa cada dia i la informació més recent de què es disposa és que la capacitat dels embassaments de les conques internes és al 15,83%.

| Agència Catalana de l'Aigua

A principis del mes passat, Catalunya va declarar l'entrada a l'estat emergència per sequera a 239 municipis, que inclouen les àrees de Barcelona i Girona, per haver baixat del 16% de capacitat.

Des d'aleshores, s'han pres mesures en diversos àmbits... i no hi ha cap intenció de flexibilitzar-les encara que es pugui arribar a aquesta xifra del 16%. Així ho va dir la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, en la seva compareixença habitual davant els mitjans el passat dimarts 26 de març, després de la reunió de l'executiu.

"No és el mateix estar al 16% al mes de maig que al setembre", va assegurar Plaja, alhora que va voler deixar clar que "no es tracta de passar del 16 al 16,5% per suprimir-la". La Generalitat vol anar amb peus de plom, ja que l'objectiu amb què treballen, quan se surti de l'emergència, és estar consolidat en la fase següent, que és la de l'excepcionalitat.

Plaja va evitar donar una data en què el territori pugui abandonar aquest estat i va anunciar una inversió considerable (145 milions d'euros) per emprendre les accions més urgents a la lluita contra la sequera.

Per ara, doncs, toca continuar estalviant cada gota que sigui possible i seguir mirant al cel amb l'esperança que plogui, cosa que, afortunadament, ha de continuar passant els propers dies, segons es pot veure a les previsions del temps.