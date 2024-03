Quina província de Catalunya té més radars?

per Helena Celma

Al punt àlgid de la segona fase de l'Operació Sortida per les vacances de Setmana Santa, els camins de la província de Tarragona es veuen tenyits d'un flux constant de vehicles.

Les autoritats de Trànsit han emès una crida especial als conductors perquè respectin les normatives vials, atès l'augment considerable del trànsit a les carreteres.

Tot i això, malgrat aquests advertiments, sempre n'hi ha que decideixen desafiar els límits de velocitat a les carreteres tarragonines.

La xarxa de carreteres en aquesta demarcació compta amb un radar cada 47 quilòmetres, sense incloure els dispositius mòbils ni els instal·lats pels municipis a diversos carrers.

Tarragona acull 54 radars fixos i cinc de tram, situant-la entre les províncies espanyoles amb més quantitat de mesuradors de velocitat, amb un per cada 13.600 habitants, la meitat de la proporció a Madrid.

Tot i això, liderant amb una superioritat aclaparadora, Barcelona concentra la majoria dels radars a Espanya, amb 277 fixos, 165 de semàfor i 31 de tram.

Tot i això, en termes de radars per habitant, Girona supera Barcelona, amb un per cada 5.900 ciutadans, un rècord nacional.

Catalunya, amb la competència de Trànsit transferida, ostenta el títol de la comunitat autònoma amb més radars a Espanya, amb un total de 742 dispositius, cosa que representa el 25% del total estatal, segons el proveïdor de sistemes d'assistència a la conducció i avís de radars, Coyote.

L'excés de velocitat resulta en multes freqüents, com evidenciat per les 758.659 sancions interposades pel Servei Català de Trànsit durant el 2022, generant una mitjana d'una multa cada 42 segons i una recaptació de 83 milions d'euros per a la Generalitat.

La majoria dels radars a Tarragona es troben a vies de gran capacitat, com l'autopista AP-7 i les nacionals N-340 i N-420, així com en autovies com la T-11 i la C-31b.

Els radars a l'autopista AP-7, particularment al tram entre Ulldecona i Amposta, destaquen per la seva eficàcia recaptatòria, amb 59.036 sancions registrades el 2022, cosa que va generar 6,6 milions d'euros per a la Generalitat.