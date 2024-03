Polèmica per la publicació pòstuma de García Márquez: 'No hi ha res més indecent'

Els fills de Gabriel García Márquez han presentat, juntament amb l'editorial Random House, el llibre inèdit de l'escriptor colombià, que mai no va arribar a publicar, 'A l'agost ens veiem', i del qual el seu fill Gonzalo García, ha afirmat és "una història feminista" aquest dimarts a l'Institut Cervantes de Madrid. La novel·la s'ha acabat publicant aquest dimecres 6 de març i hi ha moltes veus en contra que aquest llibre vegi la llum, ja que el mateix Márquez va expressar que no volia que es publiqués.

"No està totalment acabat per Gabo (García Márquez), ni tan polit com els seus llibres més grans, però definitivament té moltes de les seves característiques, com una prosa preciosa, el coneixement de l'ésser humà, el poder de descripció, la creació d'un personatge . I a més ens agradava molt que fos aquest personatge femení, una història tan feminista”, ha afegit Gonzalo García.

"Vam començar a sospitar que, igual que Gabo va perdre la capacitat per escriure, també va perdre la capacitat per llegir. Havia perdut la capacitat per jutjar el llibre", ha apuntat Rodrigo García, també fill de l'escriptor.

Per això, tots dos consideren que el llibre s'havia de publicar, perquè Gabriel García Márquez no va destruir els esborranys que posteriorment Cristóbal Pera, editor dels últims dos llibres de l'escriptor colombià, va refer, encara que Gonzalo García assegura que "la novel·la estava completa", si de cas "una mica dispersa" i ha explicat que "no han afegit res" al resultat final.

Tot i això, a les xarxes socials molts han qüestionat que es publiqui l'obra d'un escriptor sense el seu consentiment. "Sempre he pensat que no hi ha res més indecent que publicar una obra amb l'autor mort perquè no sabem els motius pels quals va decidir no publicar", ha dit el periodista espanyol Antonio Maestre.

"Però és que Gabo a sobre havia deixat dit que no volia publicar-ho. Quina recua de sabandilles", sentencia el periodista.

I no és l'únic que ha carregat contra la publicació del llibre. Un amic íntim de Márquez, l'escriptor Salman Rushdie, va assegurar que "el preocupa que el nou llibre de García Márquez arribi a les llibreries".

"Ell no volia que això es publiqués. La va escriure mentre patia demència i em preocupa que arribi a les llibreries. Jo dic des que a la universitat d'Austin tinc alguns manuscrits una mica angoixants que no vull que es difonguin", va sentenciar l'escriptor respecte a la publicació de la nova novel·la de Márquez.