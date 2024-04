Preparen un decret que podria provocar expropiacions massives a la Costa Brava

El Ministeri de Medi Ambient ha iniciat el procés de modificació del Reglament General de Costes, tenint en compte una reflexió crucial: “L'escalfament global és una realitat innegable i, en aquest segle, s'espera un augment del nivell del mar a les nostres costes de més de mig metre”. Aquest fenomen, combinat amb els impactes de grans temporals com el recent Nelson, que causen la desaparició de platges i passejades marítimes, podria requerir ajustaments en l'actual delimitació del domini públic maritimoterrestre. Aquesta situació genera incertesa per a milers de propietaris d'habitatges i negocis ubicats a primera línia de costa.

D'acord amb informacions d'El Economista, el Govern preveu la possibilitat d'expropiar edificacions situades en aquesta primera línia de mar, com ara apartaments, hotels o quiosquets, i atorgar al propietari el seu ús per un període de 30 anys, cosa que podria provocar-ne una onada d'expropiacions massives a llocs com la Costa Brava.

Tot i que encara no s'ha divulgat el contingut exacte del decret en què està treballant el ministeri, se sap que, després de l'anul·lació per part del Tribunal Suprem d'un intent de modificació del decret el 2022, s'ha assenyalat que la sentència no qüestionava "el fons de la regulació", deixant així la porta oberta per a una possible reintroducció dels canvis reglamentaris "amb el mateix contingut".

En aquesta revisió, es posa èmfasi en la urgència d'actualitzar el reglament del 2014 per adequar-lo "a les noves realitats climàtiques". Entre els seus objectius s'incloïa la necessitat d'establir normatives per a les concessions i pròrrogues en zones costaneres, amb la intenció de "limitar-ne la vigència". La modificació del reglament implementada pel Govern de Sánchez el 2022 va afectar, entre altres aspectes, els procediments de delimitació maritimoterrestre i les especificacions dels quiosquets, la qual cosa va suscitar crítiques per part dels empresaris del sector turístic en el seu moment.

Segons un simulador creat per l'organització Climate Central, una pujada de 0,5 metres del nivell del mar podria alterar dràsticament el litoral de la Costa Brava. Veurem desaparèixer la gran majoria de platges i passejades marítimes del litoral, passant la primera línia de mar al lloc on ara se situen els edificis que hi ha en aquesta primera línia.