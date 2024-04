Previsió del temps a Catalunya: ambient fred amb cels assolellats aquest 24 d'abril

per Pau Arriaga Pérez

La jornada d'aquest dimecres 24 d'abril, ressaca de la Diada de Sant Jordi, ha clarejat amb cels clars, però amb ambient fred. De fet, a bona part del centre i el nord de Catalunya, especialment als Pirineus, durant la nit els termòmetres han marcat temperatures negatives.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la del tercer dia serà estable abans d'un canvi de temps que començarà a notar-se dijous 25.

Tindrem, doncs, sol en general, amb alguns núvols alts i mitjans aïllats al terç nord que es formaran a sotavent del Pirineu i del Prepirineu. A més, fins a mig matí hi haurà intervals de núvols baixos en punts del prelitoral sud, mentre que a partir de llavors es podran formar a punts del sud de la Costa Brava i al nord del litoral central. Independentment, a la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a l'interior del quadrant nord-est i en punts de la resta del Prepirineu.

La temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament, sobretot a l'interior.

Vent i visibilitat

Cal tenir en compte que la demarcació de Girona estarà en alerta per fenòmens costaners, que deixaran onades de fins a 3 metres. Per part seva, la província de Tarragona ho estarà per fenòmens costaners i ratxes de vent de fins a 70 km/h, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, localment regular a punts de l'interior del quadrant nord-est fins a l'inici del matí. A cotes altes del vessant nord del Pirineu, la visibilitat serà entre regular i dolenta de matinada i de nou a partir de la tarda.

Avanç del dijous 25

Amb vista a la jornada del dijous 25 tornarem a viure un canvi... amb l'aparició de núvols i el retorn de les precipitacions, que es notaran especialment a la tarda.

Tot i això, la temperatura mínima lleugera o moderadament més alta. A més, la temperatura màxima serà lleugera o moderadament més baixa, excepte al Pirineu on serà similar a la que es registri a la jornada d'aquest dimecres 24.