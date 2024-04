Les Festes de Primavera 2024 de L'Hospitalet consoliden l'assistència de públic

Les Festes de Primavera han tingut una gran acollida un any més. L’ambient festiu ha inundat els carrers de L’Hospitalet, on la ciutadania s’ha reunit per participar en les activitats que entitats i Ajuntament han desplegat a tots els barris.

El programa ha destacat per la varietat de propostes, les quals han inclòs des de concerts i arts escèniques fins a expressions de la cultura popular i tradicional, així com esdeveniments pensats per a tota la família.

La música en viu al recinte firal de La Farga, als jardins de Can Sumarro, al parc de la Remunta i al parc de la Torrassa ha tornat a ser un èxit de públic. Les propostes musicals han abastat estils ben diversos perquè tothom trobi la que més li agradi. El Primavera in Black –amb concerts de petit format al voltant del blues i la música negra– va reunir als jardins de Can Sumarro 3.600 persones. A La Farga, Juan Magán, pioner de la fusió entre la música urbana i electrònica; Ojete Calor, la banda formada pels còmics Carlos Areces i Anibal Gómez, i Dàmaris Gelabert, la cantautora infantil, van aplegar prop de 4.500 persones. Per la seva banda, els populars concerts al parc de la Remunta van reunir prop de 10.000 assistents. Ahir, com a cloenda a dos dies de concerts en aquest espai, el grup Los Manolos van demostrar perquè van marcar una època repassant els seus temes característics de la rumba catalana combinats amb actitud rockera.

La setena edició del festival Meeec! va transformar el parc de la Torrassa en un escenari amb propostes d’art i música urbana i va reunir més de 1.300 assistents. Els espectacles de Primavera Arts de Carrer, amb propostes de circ i arts de carrer adreçats a públic familiar, van congregar 1.250 persones al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. La jornada de portes obertes a la casa consistorial i al Palauet de Can Buxeres també ha estat tot un èxit amb més de 800 visites.

Pel que fa a la cultura popular i tradicional, al voltant de 9.500 persones han assistit als diferents actes, com ara el Toc d’inici, la Nit de foc, la trobada de gegants, la jornada castellera i la ballada de sardanes.

Enguany, les activitats per a famílies han aportat una gran varietat d’actes que han omplert de celebració els barris. Per exemple, el parc de les Planes es va convertir en un epicentre de la ciència, on al voltant de 1.600 persones van gaudir d’un matí ple de tallers de divulgació científica. A més, prop de 3.000 assistents van gaudir dels espectacles al Jardí de les Tortugues situat a la plaça de Maria Artigal. Finalment, el parc de Bellvitge va esdevenir el Parc de les Meravelles, el qual va atraure 2.800 visitants que van delectar-se amb espectacles de funàmbuls, figures de gegants i una àmplia gamma d’activitats festives.

Com a cloenda a quatre dies de festes, avui, tot coincidit amb la diada de Sant Jordi, la rambla de Just Oliveras desplega els tradicionals estands de llibres i roses amb la presència d’autors i autores locals, que signaran llibres a l’estand de Biblioteques de L’Hospitalet.