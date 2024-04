Previsió del temps a Catalunya: la pluja torna aquest dijous 25 d'abril

per Pau Arriaga Pérez

Tot i que les temperatures mínimes seran lleugera o moderadament més altes que en els darrers dies, les màximes serà lleugera o moderadament més baixes, excepte al Pirineu on seran similars. Aquesta és la previsió dels valors tèrmics per aquest dijous 25 d'abril... una jornada on les pluges tornaran a fer acte de presència a Catalunya.

Aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que diu que fins al migdia és probable precipitació feble al litoral i prelitoral central i nord. A partir de llavors s'esperen ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu i nord de la depressió Central, alhora que són possibles més aïllats en punts del prelitoral. Independentment, a partir de la tarda arribaran alguns xàfecs pel terç oest del país procedents d'Aragó.

La precipitació serà d'intensitat feble i moderada, acumulant escasses quantitats o poc abundants. En punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, aniran acompanyades de tempesta.

La cota de neu se situarà entre els 1.600 i els 1.800 metres, lleugerament menor al matí.

Vent i visibilitat

Fins a mig matí i de nou al capvespre el vent serà fluix i de direcció variable en general, amb predomini del nord i oest fluix amb cops moderats al litoral.

La resta del dia bufarà vent de component sud i aquest al litoral i de component sud a la resta del país, entre fluix i moderat en conjunt. Tot i això, fins al final del matí bufarà moderat amb cops forts de tramuntana a l'extrem nord al nord de l'Empordà i de mestral al terç sud.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent fins al migdia per tot arreu, llevat de punts del nord-est i de la resta del litoral i prelitoral central, on es mantindrà regular o fins i tot dolenta a l'inici del matí. A la tarda empitjorarà per tot arreu i serà localment regular, sobretot en moments de xàfec.

Avanç del divendres 25

L'últim dia feiner de la setmana serà similar al d'aquest dijous, amb alguna precipitació feble al matí i pluges generalitzades a mesura que avanci el dia.

La temperatura mínima lleugerament més alta, si bé serà similar o lleugerament més baixa al litoral i al prelitoral sud i central. La temperatura màxima experimentarà un ascens lleuger o localment moderat, si bé al terç sud serà similar.