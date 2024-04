Prime Video farà un documental de la Gira d'OT 2023!

'Operación Triunfo' va fer a la tardor de l'any passat el seu gran retorn després de tres anys d'aturada, en una edició marcada pel COVID i els mals números... cosa que els va obligar a deixar a la nevera el famós format musical.

No obstant, el concurs va tornar amb magnificència de la mà de Prime Video, sent així la primera edició que no s'emetia a la televisió, sinó en una plataforma.

Vist l'èxit que estava despertant aquest any, no van dubtar a donar llum verda a la gira, que va arrencar aquest dissabte a Bilbao i acabarà a València el proper 13 de juliol, passant per llocs icònics com el Palau Sant Jordi de Barcelona i el WiZink Centre de Madrid.

Després de la renovació per a una segona edició del programa, Amazon Prime Video ara s'embarca en un nou projecte: OT23: La gira, un documental que promet seguir de prop els passos dels concursants durant els assajos per a la seva propera gira musical.

La gira serà el centre datenció daquest documental. Des dels preparatius fins als moments a l'escenari, els espectadors tindran l'oportunitat de submergir-se en el viatge emocionant i desafiador d'aquests artistes talentosos mentre es preparen per enfrontar-se al món real de la música.

L'anunci d'aquest projecte ha generat una gran expectació entre els seguidors del programa, que esperen ansiosos veure el procés de transformació dels 16 concursants des de la sortida de l'Acadèmia.

A més, la promesa que el documental estarà disponible no només a Espanya, sinó també a més de 30 països i territoris de Llatinoamèrica, assegura que l'experiència arribarà a una audiència global àvida de contingut de qualitat.

Una gira amb polèmica

Tot i que el primer concert va ser un absolut èxit, la gira d'OT va arrencar amb polèmica pel repartiment de temes. Sense anar més lluny, Paul Thin, el segon finalista, canta només tres cançons: La vida moderna amb Juanjo, Criminal amb Ruslana i la Session 57 de Bzrp, interpretada per Milo J.

Pel que fa a Naiara i Ruslana, primera i tercera respectivament, interpreten cinc cançons cadascuna, de manera que el hashtag 'GirOT Estafa' no va trigar a popularitzar-se.

Tot i aquests contratemps, la gira no ha fet més que començar i els fans tindran ocasió de gaudir dels 16 artistes en les dates següents: