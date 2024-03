Quant van pujar els delictes d'odi a Catalunya el 2023?

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra van instruir durant el 2023 un total de 761 fets per delictes d'odi i discriminació, cosa que representa un increment del 18,7% respecte a l'any anterior.

Així ho va explicar la portaveu de la policia catalana, la inspectora Montserrat Escudé, en què ha detallat que, des del 2012, s'ha registrat un augment del 238,2% de les denúncies, passant del 225 al 2012 als 761 del 2023 .

A més, ha assegurat que un 76% dels casos investigats el 2023 s'han resolt amb la detenció o identificació dels autors dels fets.

Per demarcacions, Barcelona continua sent el territori amb un nombre més gran de fets (562) amb un increment del 17% respecte al 2022; seguit de Girona (73), amb una pujada del 28%; Tarragona (71), amb un augment del 9,2%, i Lleida (55), amb un augment del 41%.

Les tipologies delictives vinculades a l'odi i la discriminació que es denuncien més són els delictes contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques; les amenaces; les lesions; el tracte denigrant i els danys.

Més víctimes

Un total de 984 persones van denunciar haver estat víctimes per causes relacionades amb odi i discriminació, ja sigui per la seva orientació sexual, origen, condició política i religió (entre d'altres, cosa que representa un increment del 20,8% respecte l'any anterior).

A més, Escudé ha detallat que els homes representen el 63,5% de les víctimes i les dones el 36,4%; mentre que un 10% eren menors.

Pel que fa a les víctimes especialment vulnerables (majors de 65 anys i menors d'edat), s'ha passat de 131 al 2022 a 142 al 2023: les víctimes menors d'edat han passat de 109 a 100 i les víctimes més grans de 65 anys han augmentat , passant de 22 el 2022 a 42 el 2023.

Així, 730 persones van quedar detingudes/denunciades per la seva presumpta relació amb la comissió d'un fet motivat en aquest àmbit: un 76,3% eren homes i 23,7% dones.

Acompanyament a les víctimes

Els Mossos d'Esquadra treballen per donar atenció i seguiment a les persones que han estat víctimes de fets violents, siguin violències masclistes, sexuals o les vinculades amb delictes d'odi i discriminació.

Durant el 2023, la policia catalana va fer seguiments a 211 persones, i 97 tenien mesures de seguretat --prohibició d'acostament i/o comunicació--, encara que els seguiments finalitzats al llarg de l'any passat pugen a 481.

Durant l'any passat, també es van interposar 283 denúncies a la celebració de diferents esdeveniments esportius celebrats a Catalunya, i d'aquestes, 23 estan relacionades amb l'odi i/o la discriminació