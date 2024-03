La quantitat de menjar que el Banc dels Aliments ha rescatat d'Alimentaria

per Redacció CatalunyaPress

El Banc dels Aliments ha recuperat 26.887 quilograms d'aliments a la fira Alimentària, xifra que suposa un increment de més del 30% en relació amb l'edició anterior, ha informat aquest divendres 22 de març l'entitat en un comunicat.

El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha destacat que gràcies a aquesta recuperació s'ha evitat que "els aliments es converteixin en residus i contribueix al seu reaprofitament", ja que es lliuren a entitats socials que atenen persones vulnerables.

Ha mostrat la seva satisfacció i agraïment a totes les persones i donants que ho han fet possible, així com a la fira Alimentària i Fira de Barcelona per "la seva confiança" en responsabilitzar-los de la recollida i gestió dels excedents alimentaris.

Del total de quilos d'aliments recuperats, 11.558 són de producte sec, 11.214 de producte fresc i 4.116 quilos de producte congelat.

Unes 80 persones van col·laborar en la recollida dels aliments aquest dijous a la tarda als 7 pavellons d'Alimentaria, un cop va tancar el públic, que van ser traslladats a la seu del Banc dels Aliments, i des d'aquest dia 22 estan sent distribuïts a entitats socials .