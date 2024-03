Tensió a Brians 2: els funcionaris protesten mentre s'espera la sortida d'Alves

per Redacció CatalunyaPress

Uns 40 funcionaris de presons protesten i reclamen dimissions aquest divendres 22 de març davant de la presó de Brians 2, on uns 60 periodistes esperen la possible sortida de l'exfutbolista Dani Alves.

Els treballadors no tallen l'accés a la presó com en protestes anteriors, i han corejat "Aragonès, dóna la cara" davant els periodistes que són a la porta de la presó en espera d'una possible sortida d'Alves, que podrà sortir una vegada dipositi una fiança de 1.000.000 d'euros que va fixar l'Audiència de Barcelona dimecres passat 20.

Els treballadors han cridat consignes de record a la cuinera assassinada a Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), i que reclamen les dimissions de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderar.

A la façana de l'entrada, els treballadors han penjat una pancarta amb el text "Tots som Núria" i una altra amb el text "Núria ha estat assassinada", i també porten cartells amb missatges de record a la víctima i per la dimissió i el cessament d'Ubasart i Calderó.

Fonts de la Conselleria consultades per Europa Press han assenyalat que aquesta protesta no impedeix la vida ordinària dins de la presó, i també es fa vida norma a la resta de presons catalanes.

La cuinera de Mas d'Enric va ser assassinada dimecres de la setmana passada per un pres que després es va suïcidar, i des de dijous els funcionaris han protagonitzat protestes i rebutgen negociar amb la Generalitat llevat que dimiteixin o cessin Ubasart i Calderó, cosa que la Conselleria descarta.