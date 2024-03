Quins assaigs d'OT 2023 han estat els més vistos fins ara?

El 19 de febrer es va posar punt final a l'edició d'Operación Triunfo, cosa que va deixar tristos molts fans perquè no tindrien més contingut diari que consumir, ni podrien veure'ls el 24 hores.

Tot i això, el canal de Youtube no ha deixat de donar contingut inèdit, allargant així el 'boom' del concurs i permetent que a la gent se li faci més amena l'espera fins que comenci la gira.

De fet, falta un mes just perquè els 16 artistes actuïn al Biscaia Arena -el 27 d'abril- i delectin els seguidors del programa amb algunes de les actuacions més icòniques, com són I Kissed a Girl, Unholy o God only knows .

Un dels continguts que més està triomfant al canal de Youtbe d'OT són els assajos inèdits que feien els diumenges al plató.

El nombre de visualitzacions dóna un lleuger indicador de quines van ser més icòniques o quins artistes tenien una millor acceptació, i aquí et portem una recopilació de les més vistes avui dia.

Gala 0

La reina de la gala dobertura, en aquest cas, va ser Ruslana. La ucraïnesa de 18 anys va inaugurar la gala amb el seu I love rock 'n' roll , i ja acumula més de 54.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 0 | RUSLANA - "I LOVE ROCK 'N' ROLL" | OT 2023

De prop el segueix Martin, amb les 51.000 de Somewhere only we know. El que completa el podi és Juanjo, amb els seus 38.000 a Crazy little thing called love.

Gala 1

En aquest cas, la més vista va ser la grupal, on els 16 concursants van interpretar Libertad. Aquest vídeo, ja arriba a les 64.000 visualitzacions.

Tot i això, pel que fa als duos, el que més expectació va tenir va ser el de Padam Padam de Denna i Violeta, que suma 38.000 visualitzacions. Aquest és, sense cap mena de dubte, dels moments musicals més icònics de l'edició.

ENSAYO INÉDITO GALA 1 | “PADAM PADAM” - DENNA y VIOLETA | #OT2023

L'actuació que tanca el podi és la de A tu vera, de Salma i Juanjo, amb 22.000 visualitzacions.

Gala 2

Seguim per la segona setmana de programa, en què va destacar per sobre de la resta el trio de Ruslana, Bea i Chiara, amb el seu ja mític Walk like an egyptian. En aquesta ocasió ja acumula 29.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 2 | “WALK LIKE AN EGYPTIAN”- RUSLANA, BEA y CHIARA | #OT2023

La segona més vista és l'assaig de la grupal, Alright, amb 17.000 visualitzacions, mentre que la tercera és Little Green Bag, interpretada per Paul i Martin, i que arriba a les 16.000.

Gala 3

El salt de visualitzacions en aquesta gala és notable, ja que va ser probablement una de les nits amb més 'temazos'. En aquest cas, el líder va ser I Kissed a Girl, de Chiara i Violeta, que suma 47.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 3 | I KISSED A GIRL” - CHIARA y VIOLETA | #OT2023

A aquest hit el segueixen Unholy , de Juanjo, Álvaro i Bea, amb 46.000, mentre que la tercera és la grupal, Dime, amb 43.000.

Gala 4

Amb un mes ja de concurs a l'esquena, la gala 4 va tenir també actuacions mítiques. La principal, i que es reflecteix a la primera plaça del rànquing setmanal, és God only knows, de Juanjo i Martin, que ja supera les 54.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 4 | “GOD ONLY KNOWS”- MARTIN y JUANJO | #OT2023

A aquesta, el segueixen Salvaje, de Ruslana i Naiara, amb 36.000, i la grupal, Sweet Caroline, amb 25.000.

Gala 5

Aquesta gala va tenir una de les actuacions més destacades de l'edició: Slomo, de Ruslana, la qual li va servir per guanyar-se el sobrenom de 'Ruslanazo'. Aquest assaig acumula 29.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 5 | “SLOMO” - RUSLANA | #OT2023

De prop el segueixen l'assaig grupal d'Un año más amb 26.000 visualitzacions, i en tercera plaça, Corazón hambriento, de Lucas i Naiara, amb 24.000.

Gala 6

Probablement, aquesta gala sigui més recordada pel desastre que va suposar per al fandom de les 'Kivi' (Chiara i Violeta), ja que les dues concursants van acabar nominades juntes.

La més vista ara com ara és l'assaig grupal, on van cantar la sessió 52 de BZRP amb Quevedo i el seu mític Quédate. En aquest cas, acumula 43.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 6 | “ALORS ON DANSE” - MARTIN | #OT2023

El top 3 el completen Martin amb el seu Alors on danse, que en suma 39.000, i Chiara, amb Mía, que acumula 27.000 visualitzacions.

Gala 7

La gran triomfadora de la gala 7 va ser la sessió 45 de BZRP i Ptazeta, que van interpretar Paul i Ruslana, segons les seves visualitzacions: 56.000.

ENSAYO INÉDITO GALA 7 | “PTAZETA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.45” – PAUL y RUSLANA | #OT2023

Molt per sota, el segueixen la grupal de Just can't get enough, amb 17.000, i Tenía tanto que darte de Martin, amb 13.000.

Gala 8

Amb gairebé dos mesos de concurs ja realitzat, només quedaven quatre setmanes per finalitzar el programa. Els assajos més vistos van ser els de Naiara amb La gata bajo la lluvia, i Chiara i Martin, amb Escriurem. Tots dos assajos acumulen poc més de 31.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 8 | “LA GATA BAJO LA LLUVIA” – NAIARA | #OT2023

L'actuació que completa el podi és miamor de Ruslana, amb 28.000.

Gala 9

L'actuació més vista va ser la de Martin i el Footloose, que acumula més de 22.000 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 9 | “FOOTLOOSE”- MARTIN | #OT2023

Pràcticament empatades, el segueixen La Cigarra de Juanjo i Naiara, i la grupal de Solo quiero bailar, tots dos amb prop de 15.000.

Gala 10

Les visualitzacions en aquesta gala són més reduïdes, ja que les van publicar fa només un dia. La que més s'ha vist ara com ara és Take on me, de Juanjo, amb 13.000.

ENSAYO INÉDITO GALA 10 | “TAKE ON ME”- JUANJO | #OT2023

El top el completen Martin amb el seu Ya no te hago falta, amb gairebé 10.000, i You oughta know, de Chiara, amb més de 6.000.

Gala 11

Els assajos de la semifinal del programa han vist la llum aquest mateix dimecres, i la que més té ara com ara és Murder on the dancefloor de Martin, amb 1.800 visualitzacions.

ENSAYO INÉDITO GALA 11 | “MURDER ON THE DANCEFLOOR” - MARTIN | #OT2023

El segueixen El patio de Juanjo, amb 1.600, i la grupal d'Aire, amb 1.400 visualitzacions.