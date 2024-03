Quin és el millor lloc per jubilar-se el 2024?

El moment anhelat de la jubilació porta a molts a preguntar-se on gaudiran d'aquesta nova etapa de la vida.

L'Índex Global Anual de Jubilació del 2024, elaborat per la web International Living, ofereix valuoses recomanacions per a aquells que estan planificant la seva retirada aquest any.

En aquest rànquing, Costa Rica s'alça com la destinació número u per als jubilats, amb una puntuació total de 83,57 sobre 100.

Aquest país centreamericà ofereix un estil de vida relaxat, platges tropicals, avantatges fiscals per a estrangers i una naturalesa que coexisteix harmoniosament amb la vida diària.

La seva famosa expressió "pura vida" encapsula l'essència d'aquest destí idíl·lic per a aquells que busquen un retir tranquil i plaent.

El segueix Portugal en el segon lloc, destacant-se per la facilitat per mudar-se, atenció mèdica d'alta qualitat i ser reconegut com un dels països europeus més accessibles per als jubilats.

Mèxic ocupa el tercer lloc del podi gràcies a la combinació d'estil de vida, cultura càlida i assequibilitat, permetent als jubilats gaudir d'una gastronomia rica i luxes a preus més baixos.

Panamà es posiciona al quart lloc, sent atractiu per als jubilats per la seva atenció mèdica de qualitat assequible i el seu càlid clima tropical.

Espanya, al cinquè lloc, ofereix una alta qualitat de vida amb opcions que van des de platges fins a muntanyes, juntament amb una rica oferta cultural que atrau molts jubilats.

Aquestes són només algunes de les opcions destacades a l'Índex Global Anual de Jubilació de 2024, brindant valuosa informació per a aquells que busquen el lloc perfecte per gaudir del seu merescut descans.