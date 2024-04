Renfe posa a la venda 92.000 bitllets per viatjar de Barcelona a Còrdova al maig

per Pau Arriaga Pérez

Renfe ha impulsat una promoció per viatjar de Barcelona a Còrdova durant el mes de maig que afecta més de 92.000 places, informa en un comunicat d'aquest divendres 12 d'abril.

L'empresa vol així incentivar els desplaçaments amb tren entre els assistents a les festes de la ciutat andalusa, un recorregut que dura menys de cinc hores i els bitllets del qual Renfe posa a la venda per 49,10 euros.

La promoció també afecta les estacions intermèdies de Tarragona i Lleida, trajectes de 4 hores i 20 minuts en el primer cas i de 3 hores 45 minuts en el segon, i l'import dels quals ha situat a 42,55 i 41,40 euros respectivament.

Quines celebracions hi ha a la ciutat andalusa?

Així, es reforça la connexió viària entre Catalunya i aquesta localitat andalusa. L'anomenada Ciutat de les tres Cultures sorprèn tots els que vulguin gaudir-ne en tota la seva esplendor.

Les creus de maig, concurs de patis i fira són les propostes que ens llença aquesta bella ciutat en un mes de maig especialment intens.

Els Patis són una tradició única al món, basada en les característiques de la forma de vida cordovesa, en cases amb patis i balcons enjardinats, on les flors destaquen com a element decoratiu.

Al voltant de 40 patis obren les portes al visitant que, proveït d'un llistat que es facilita a les oficines de turisme, a hotels i als mateixos patis, descobreix la màgia dels patis que estan oberts i l'entorn inigualable on s'ubiquen.

Recórrer els patis durant el dia i gaudir-los a la caiguda de la tarda, entre l'olor de gessamí i de tarongina dels tarongers, a l'arrullament de la música flamenca i la conversa dels amics, és una experiència única.

Els barris de l'Axerquia, Sant Agustí, Santa Marina i Sant Basili compten amb patis famosos, que els cordovesos tornen a visitar any rere any, ja que tanta bellesa no és cosa que s'aconsegueixi en un dia.

Com a colofó a aquest mes festiu, arriba la Fira de Còrdova, que se celebra en honor de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciutat. Del 20 al 27 de maig, al recinte de l'Arenal es donen cita cavallistes, gitanes i flamencs, a les casetes que es disposen de forma ordenada i repartides als diferents carrers del firal.

Aquestes casetes són públiques, de manera que tots els visitants tenen les portes obertes per entrar en aquelles que vulguin, que és precisament en allò que consisteix part de la diversió. L'alegria de les sevillanes, el vi fi, les tapes, el barret cordovès i les peinetes la fan rivalitzar amb les de la resta d'Andalusia.