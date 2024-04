Els salons femenins del XVIII van expressar linterès de la dona per la cultura

De ben segur que molt pocs tindran cap referència de qui va ser Maria Isidra Quintana de Guzmán que en ple segle XVIII i amb només setze anys va ser la primera dona a ser elegida acadèmica de la Llengua i la primera també a accedir a la d'Història ia doctorar-se en una universitat espanyola. Doncs bé, tan benemèrita senyora va formar part de la Junta de Dames d'Honor i Mèrit, una institució sorgida el 1787 que es va proposar «establir i radicar la bona educació sense distinció de classe o sexe, millorar els costums amb el seu exemple i els seus llums , introduir l'amor a la feina i fomentar la indústria». Va ser una de les primeres expressions que es van donar al nostre país de la inquietud d'algunes dones per reivindicar el dret a participar del món de la cultura. Un fenomen que va constituir un evident reflex de les idees de la Il·lustració i que va germinar en països molt diversos amb el sorgiment de salons literaris i reunions de senyores que pretenien intercanviar coneixements, comentar llibres i divulgar novetats científiques. L'ha examinat amb la seva habitual habilitat per al tractament de temes històrics l'escriptora María Pilar Queralt del Hierro a “Ilustradas. Dames i salons literaris del segle XVIII” (Berenice).

Diu Maria Pilar que “les dames il·lustrades van partir d'un pressupost aleshores revolucionari: la necessitat que la dona accedís al món de la cultura i que tingués veu -encara que no vot- a la societat. No pretenien igualar-se en drets amb els homes –això arribaria, com a lògica conseqüència, temps després– sinó buscaven col·laborar en la mesura que els fos possible al progrés de la societat i al cultiu de les arts i de les lletres”. Aquesta aspiració va tenir el seu reflex peculiar a cada país. I així les salonnières franceses, veritables precursores d'aquest fenomen, només exigien un requisit per integrar-se a qualsevol de les seves reunions: ser capaç de dissertar amb brillantor. N'hi va haver de caràcter més marcadament aristocràtic (marquesa de Deffaud), burgès (madame Geofrin) i d'un altre tenor com els de les senyores de Lerpinasse o D'Edinay, amant aquesta última de Rousseau, a les quals van succeir més tard els salons revolucionaris i els napoleònics, en què es van destacar la Recamier o Josefina Beauharnais, abans de casar amb el Gran Corso.

Als salons de Gran Bretanya “va prendre cos la mentalitat que donaria lloc a les grans novel·listes del segle XIX i on es van asseure les bases perquè la dona britànica iniciés l'ofensiva sufragista” mentre que a Alemanya van destacar els “cercles” creats en ambients de la societat jueva. Cal destacar el suport que els salons femenins van gaudir a Àustria, on els va beneficiar la política cultural de l'emperador Josep II ia Portugal, gràcies al ministre Pombal, país on la marquesa d'Alorna va fundar la “Societat da Rosa”, mentre que a la Itàlia encara dividida van tenir diferent expressió a les diferents ciutats (Milà, Nàpols, Venècia, Florència)

Pel que fa a Espanya, ia més de la Junta de Dames ja esmentada cal destacar també l'Acadèmia del Bon Gust de la comtessa de Lemos, els salons de les duqueses d'Alba i Osuna, de la marquesa de Santa Cruz -que va ser acadèmica de Belles Arts- o de la de Montijo i Teba, clausurada per la Inquisició per sospites de jansenisme, així com el saló de Josefa Amar, partidària de l'educació laica, el de la marquesa de Montehermoso al Madrid josefí -va ser amant del rei intrús-, o, a Catalunya, els salons de la Virreina Maria Francesca Fivaller d'Arnal a Barcelona i d'Antonia de Camps a Tarragona. Mentre que a Amèrica aquestes trobades van actuar amb freqüència a títol de conciliàbuls per a la concertació de les dames participants en el procés d'emancipació (Mariquita Sánchez de Thompson i Casilda Igarzábal a Buenos Aires, Manuela Cañizares a Quito i Josefa Ortiz “la corregidora”, que va estar implicada en el “crit de Dolores”, a Querétaro)

Queralt del Hierro considera que a aquestes dones cal reconèixer-los el mèrit d'haver marcat “la pauta a una sèrie de dones europees i americanes que al llarg dels segles XVIII i XIX van aconseguir obrir les portes de casa seva a la discussió sobre la ciutadania i els drets individuals”.