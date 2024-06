Sequera a Catalunya: petita pujada del nivell de les conques internes

La capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya ha tingut un petit augment les últimes 24 hores i segueix allunyant-se de la greu situació que va castigar Catalunya fa uns quants mesos.

Cap a les 13.00 hores del migdia d'aquest dimecres 26 de juny s'ha actualitzat la dada que revisa diàriament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el vint-i-sisè dia del sisè mes de l'any se situa al 37,10 %. Això implica que només un dia ha augmentat un 0,05%, ja que aquest dimarts estava en 37,05%.

El creixement continua baixant el seu nivell aquests últims dies, ja que de dilluns a dimarts va augmentar un 0,08%, mentre que aquestes últimes hores ha augmentat un 0,05%. Tot i això, continua sent una bona notícia que ens nivells vagin pujant, ja que el passat dimecres 19 de juny estava en el 36,48%. A més, cal tenir en compte que les conques internes de Catalunya per Setmana Santa estaven sobre el 14%, per la qual cosa les dades continuen insuflant esperança.

Pel que fa a les pluges, no s'espera que hi hagi precipitacions per la zona de Barcelona i rodalies dels embassaments Ter-Llobregat, tan sols a la part nord de Catalunya, tant aquest dimecres com dijous. Per tant, la previsió que creixin els nivells no és gaire gran, tot i que tenint en compte que fa setmanes que no hi ha cap dia de retrocés, hi ha esperances que continuï aquesta “bona ratxa”.

La capacitat total dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.