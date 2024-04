Sequera a Catalunya: ressuscita el riu Muga i porta aigua 'a dojo' a l'embassament

per J.C. Meneses Montserrat

Bones notícies per a l'Alt Empordà. Les pluges intenses dels darrers dies han ressuscitat el cabal del riu Muga, que abasteix el pantà de Darnius. Aquest embassament abasteix 12 municipis de la Costa Brava que es troben en fase 2 d'emergència per sequera: Figueres, Roses, Cadaqués, Cabanes, Castelló d'Empúries, Fortià, Llers, Riumors, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila- sacra i el Far d'Empordà.

L'embassament de Darnius està en nivells crítics, a l'11,58%, i gran part d'aquest problema era perquè el riu Muga estava totalment sec. Però el cabal ha tornat, i s'espera que els propers dies pugui abastir amb prou aigua l'embassament per arribar a un percentatge d'ompliment més esperançador. I potser si es mantenen les pluges sortir de la fase 2 d'emergència per sequera.

Aquest dilluns el compte de X Méteo Empordà va informar que el cabal de la Muga a l'alçada de Sant Llorenç - just abans d'entrar al pantà de Darnius- era de 7,88 m3/s, i a l'Arnentera - l'altra entrada al pantà-, era de 4,43 m3/s. A la sortida de l'embassament, el cabal estava en 0,364 m3/s, per la qual cosa es va produir un balanç positiu de 11,95 m3/s.

"Està entrant aigua a munts (al pantà de Darnius", asseguren des del mateix compte de X - abans conegut com a Twitter-.

Dimarts a les 15.30 hores segueix entrant aigua a l'embassament de Darnius, amb xifres menors però encara esperançadores. Segons les dades de l'ACA, en aquest moment el cabal del riu a Sant Llorenç de la Muga és de 3,71 m3/s, mentres que a Maçanet de Cabrenys és d'1,88 m3/s. A la sortida de l'embassament, el cabal és de 0,147 m3/s, per tant, en aquest moment s'està produint un guany de 5,44 m3/s.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anticipa més pluges per als propers dies que podrien mantenir actiu el cabal del riu Muga. L'embassament de Darnius és petit - té un terç de la capacitat que té el de Sau-, per la qual cosa s'espera una pujada pronunciada del nivell de l'aigua en els propers dies.