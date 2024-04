Serezade García: ''La intel·ligència generativa ens està sorprenent a tots''

Barcelona es prepara per rebre novament un dels esdeveniments més destacats a l'àmbit del comerç electrònic, el màrqueting digital, el Big Data i la intel·ligència artificial a Espanya: E-SHOW. Organitzat per CloserStill.

Aquesta esperada 12a edició està programada per celebrar-se els dies 13 i 14 de maig a Fira de Barcelona.

Amb un creixement notable en comparació amb anys anteriors, s'anticipa que aquest esdeveniment congregarà més de 130 empreses expositores, superarà els 9.000 assistents i comptarà amb la participació de més de 150 experts.

Sota el lema Driving the future of ecommerce , E-SHOW Barcelona es presenta com un punt de trobada essencial tant a nivell nacional com internacional.

Durant aquest període es potenciarà l'intercanvi de coneixements, la col·laboració i la innovació en el dinàmic món del comerç electrònic i el màrqueting digital.

Els assistents poden esperar la participació de destacats ponents nacionals i internacionals, líders als seus respectius camps.

Aquests experts compartiran les seves idees, coneixements i experiències sobre les darreres tendències i desenvolupaments a la indústria.

Des d'estratègies de màrqueting digital fins a l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial al comerç electrònic, E-SHOW Barcelona oferirà una visió àmplia i profunda del panorama actual i futur d'aquests sectors en evolució constant.

Per parlar sobre l'esdeveniment i l'e-commerce, CatalunyaPress ha entrevistat Serezade García, directora de màrqueting de l'E-SHOW Barcelona, que té 14 anys d'experiència al sector.

Aquest esdeveniment porta 12 anys celebrant-se i aquesta serà la 13a edició. Quina és la clau de l'èxit perquè es continuï repetint any rere any?

Jo crec que és un conjunt de diversos factors. D'una banda, és tot el servei que es dóna als expositors que tenim i complir les expectatives que tenen a l'hora de participar en una fira. Al final, estan buscant un públic objectiu, com qualsevol empresa i futurs clients. Posem a la vostra disposició diferents eines i fem una feina prèvia perquè puguin obtenir aquest target que necessiten.

D'altra banda, tot està molt relacionat amb l'èxit del programa, perquè treballem tenint en compte totes les tendències que hi ha, tant digitals com dins de les àrees de màrqueting, de l'E-SHOW, del món ecommerce i Big Data, tenint en compte totes les tecnologies que hi ha d'intel·ligència artificial, i buscant els millors key players.

Això atrau els visitants a la fira, que al final és el públic qualificat que estan buscant els nostres expositors. Sobretot, jo crec que l'èxit es basa a portar cada any el millor contingut i ponents, ja que no repetim en cap edició perquè fem una cerca cada cop.

El lema d'aquesta edició és “Driving the future of ecommerce”. Què voleu expressar exactament amb aquestes paraules?

Cal tenir en compte que és una fira on cada any intentem fer-ho millor, anar un pas més enllà i anar en la línia de tots els canvis que hi ha hagut dins del món de l'ecommerce i també del món digital i d'intel·ligència artificial.

Som conductors i transmissors d'aquests canvis dins de l'àrea perquè som els primers que sempre estem a l'avantguarda i volem ajudar els directors que hi acudeixen i els responsables d'ecommerce per intentar posar-ho més fàcil.

Per què s'escull Barcelona per fer aquesta trobada?

Aquesta trobada es repeteix dues vegades cada any. Nosaltres ara fem Barcelona i després tenim a Madrid, a l'octubre, el Madrid Tech Show . Aquests esdeveniments són semblants i diferents alhora, perquè a Barcelona estem molt centrats en la tendència digital i el Big Data , ia Madrid fem un desplegament tecnològic molt gran on es toquen totes les verticals. Per tant, seguim apostant per Barcelona, però també som a Madrid.

Per a les persones que vinguin a l'E-SHOW, què trobareu sobre temes com el Big Data, la Intel·ligència Artificial, d'Economia 4.0... que no trobareu en un altre lloc?

Tocarem temes relacionats amb tota la part d'intel·ligència generativa d'AI, tota la part de Xat GPT, presentarem el primer estudi que s'està fent d' intel·ligència artificial de la mà de l' associació de GenAi i Silicon. Tenim una diversitat d'accions temàtiques i ponents que ajuden a atraure aquest públic, a més que la mateixa entrada et dóna accés a tres verticals, per això tens tres temàtiques que van de la mà a les quals pots accedir.

Hi ha cap petit spoiler que es pot fer de l'estudi que has anomenat?

L'estudi està força relacionat en com intel·ligència artificial està transformant la cultura de les empreses i la manera de treballar. El presentem a principis d'abril i ja es van obrir diversos debats, tant pel que fa a llocs de treball, com influeix al ROI (Retorn de la Inversió), ia nivell de com algunes empreses ja s'estan trobant dues casuístiques amb el món de la intel·ligència artificial.

Hi ha empreses que només poden implementar actualment si tenen un ROI associat a aquestes implementacions, i ens trobem una segona vessant que són empreses que estan implementant eines de GenAi

només perquè és la tendència. Jo crec que ens donarà una visió important del que passa.

Centrant-nos en el tema de l'ecommerce, quina importància té l'economia avui dia?

Jo crec que realment és brutal amb tota la transformació digital que hi ha hagut. Després de la pandèmia del COVID, totes les empreses tenen un ecommerce o fins i tot les petites empreses i tallers comencen a crear la seva botiga en línia, en cas de no tenir-la.

Per tant, està molt relacionat amb les generacions noves. Veiem que actualment premia la immediatesa, la comoditat... i al final és un sector que està evolucionant. Genera un gran impacte econòmic a nivell mundial i dins de totes les empreses que ho tenen implementat, i per això nosaltres sempre anem un pas més enllà i veiem aquestes tendències.

Com pot ajudar la intel·ligència artificial a l'ecommerce?

Des del meu punt de vista us ajuda en diferents coses, com la personalització del que podeu mostrar a l'usuari. Això implica que es poden reduir recursos reals dins de la teva companyia i pots anar un pas més enllà i augmentar la personalització de cara als teus clients sense que realment et suposi un impacte econòmic no assumible.

Com pot afectar tot aquest comerç via en línia els petits establiments? Són compatibles els dos models?

Jo crec que sí. Jo sóc molt assídua de comprar a Amazon però segueixo anant a les petites botigues perquè tenen un encant especial, però aquestes botiguetes estan començant a vendre des de marketplaces cada vegada més, o estan buscant opcions per no quedar-se enrere sense que els suposi crear una botiga en línia .

Crec que tot s'està digitalitzant i crec que sí que és compatible. S'estan creant diferents tipus de negocis que permeten a aquestes botigues poder vendre el producte sense que hagin de tenir tota aquesta infraestructura.

Per acabar, quin futur espera a l'ecommerce? Té molt de camp per evolucionar?

El món digital evoluciona de forma contínua, per la qual cosa jo crec que sí que té molt de camp per avançar, però ens anirà sorprenent amb noves tendències i noves tecnologies que es puguin implementar que avui dia potser les coneixem.

És una mica la meva sensació des que va començar l'e-commerce fa tants anys. Ha evolucionat tot tan ràpid, a un ritme tan veloç, que al final de forma contínua estàs aprenent, t'estàs formant, estàs incorporant opcions dins del teu ecommerce per poder assolir més públic, per millorar la satisfacció del teu client, perquè et segueixin comprant a tu i no comprin a tu comprin a la teva competència... Crec que al final és una combinació de fidelitzar els teus clients, de tenir un bon servei, tant a nivell de la teva pròpia botiga online com tot el que comporta que està relacionat amb el transport i el lliurament que es fa al client; i després, els temes a nivell de web. És molt important l'eina que utilitzes, el rendiment de la teva web, la usabilitat que tens, que el customer journey sigui bo de cara al client...

Crec que al final és un conjunt de diferents factors, però crec que ens sorprendrà amb moltes més coses.