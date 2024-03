L'Sporting la 'lia' fent un vídeo amb una nena netejant el camp per al 8M

per Helena Celma

El 8 de març és Dia Internacional de la Dona, una ocasió que aprofiten multitud d'institucions per mostrar suport a la causa mitjançant vídeos o canviant la foto de perfil en xarxes socials com Twitter.

Aquest ha estat el cas de l'Sporting de Gijón, que ha publicat un vídeo amb el missatge d'“Un símbol que ens uneix generació rere generació”.

Al vídeo, es pot veure una nena agenollada a la gespa del Molinón. Amb un cap d'escombra a les mans, va repassant les línies del camp.

Posteriorment, les repassa amb una eina fins a deixar el símbol de la dona marcat a la gespa.

La intenció i el missatge eren bons, ja que pretenia remarcar el símbol de la dona, però l'execució no ha estat del tot bona, segons els comentaris que ha rebut.

Els usuaris han posat el focus que tenir una nena agenollada amb una escombra a la mà no era el millor missatge per llançar un dia com el 8 de març.

Per tant, queda clar que la intenció del missatge no ha arribat bé a la resta d'usuaris, tenint en compte les rèpliques que han deixat a la piulada.