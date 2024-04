Per què 'The Ojete' és Trending Topic? El nou bulo de The Objective

El terme 'The Ojete' està apareixent diàriament entre els trending topic - els temes més comentats- de la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- a Espanya. Davant d'aquesta situació, molts s'estan preguntant: “Què passa?”. En aquest article us intentarem aclarir els dubtes.

'The Ojete' és el terme amb què els usuaris a les xarxes socials anomenen el diari 'The Objective', un mitjà de dretes que últimament es va tornar més famós per publicar diverses informacions poc contrastades. Ara, el diari digital dirigit per Álvaro Nieto ha de portar el pes d'un sobrenom que ja s'ha consolidat entre els internautes.

Però, qui va ser el responsable de viralitzar aquest terme? 'The Ojete' va néixer a les xarxes socials, però és trending tòpic diàriament des que el va encunyar un ministre del Govern. Concretament, Óscar Puente, que sovint treu el seu arsenal a passejar, va decidir publicar una simpàtica imatge referint-se al mitjà de comunicació, on es podia veure una galleda d'escombraries amb les paraules 'The Ojete' escrites a sobre:

Però això va passar a finals de març, i ben entrat abril, el mitjà continua sent Trending Topic. Per què? Doncs, com hem comentat abans, 'The Objective' es manté a la primera línia mediàtica per publicar, sovint, notícies que acaben sent bulls. Aquest dimarts, la periodista Ana Pardo de Vera ha desmentit una informació publicada pel diari de dretes.

The Objective ha acusat el mitjà de comunicació Públic i Ana Pardo de Vera de rebre una subvenció de 3.000 euros quan la seva germana, Isabel Pardo de Vera, era secretària d'Estat de Transports.

Ana Pardo de Vera ha sortit ràpidament a X a desmuntar la informació de The Objective. En primer lloc, la periodista ha explicat que "el contracte es fa amb una empresa, no amb Transports", i ha matisat que "els alts càrrecs no intervenen en les adjudicacions, excepte amb Governs coneguts i contrastats dels quals, per això sigui, Público no rep res".

A més, De Vera ha explicat que, "a la llista de tots els mitjans que reben aquests ajuts, públic és el darrer mitjà en quantia", adjuntant la prova que verifica aquesta informació.

I catacric-catacrac, un altre bulo ha estat desmuntat.