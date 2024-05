Tornaran les pluges i les baixes temperatures abans que s'acabi la primavera?

per Redacció CatalunyaPress

Després d'uns dies de pluja i clima més fresc, la dorsal s'estableix a Espanya i les temperatures augmentaran els propers dies. L'anticicló dominarà sobre la península, portant més aire càlid i hores de sol, cosa que resultarà en màximes que podrien assolir o fins i tot superar els 30 o 33 graus.

Ja des de dimarts passat 7, el clima s'ha estabilitzat a la major part de la Península, encara que al Cantàbric Oriental, els Pirineus i el nord de Catalunya hi haurà pluges de certa intensitat, així com neu al Pirineu a altituds superiors als 1.800 metres.

A la resta del territori, es preveu un temps més estable, amb cels poc ennuvolats. Les temperatures augmentaran a gairebé tot Espanya, excepte a la costa mediterrània i les Balears, on podrien mantenir-se similars a les de dilluns. A Galícia, Ourense i Pontevedra arribaran als 25 graus, mentre que a Sevilla es rondaran els 30 graus.

A partir de dijous, s'espera un clima generalment estable, amb un nou augment de les temperatures, especialment notable al nord, on hi podria haver un increment de fins a 6 graus en comparació del dimecres. S'espera que els valors superin els 30 graus a les valls del Guadiana i del Guadalquivir, mentre que al centre i la resta de la meitat sud rondaran entre els 28 i 30 graus. A ciutats com Madrid, Toledo, Ciudad Real, Ourense, Pontevedra, Terol i Saragossa s'esperen temperatures entre 28 i 30 graus aquell dia.

Canvis al cap de setmana?

Per al cap de setmana, es pronostica que les temperatures seguiran en augment, amb màximes que superaran els 25 graus de manera generalitzada i assoliran els 30 graus a la depressió de l'Ebre, l'interior de les comunitats mediterrànies, àrees del centre ia les valls del Guadalquivir i del Guadiana. Tot i això, Meteored adverteix que per al cap de setmana podrien arribar canvis des de l'Atlàntic.

"Podria arribar noves desvinculacions d'aire fred des de l'Atlàntic, provocant un descens tèrmic i una progressiva inestabilització, amb xàfecs i tempestes que s'anirien estenent per diverses regions", avancen aquests experts. A més llarg termini, la incertesa augmenta, afirmen des de Meteored, però segons el seu model de referència "el jet stream continuarà traçant importants meandres, per la qual cosa si es compleix aquest escenari seguirà el temps variable".