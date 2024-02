Les tractorades col·lapsen l'A-2 i l'AP-7 i provoquen cues quilomètriques a Catalunya

per J.C. Meneses Montserrat

Els talls a diverses vies aquest dimarts provocats per la mobilització dels agricultors catalans continuen registrant cap a les 18.30 hores cues quilomètriques a les províncies de Girona i Lleida, informa el Servei Català de Trànsit.

En un apunt a 'X', el servei indica que a la demarcació de Lleida estan tallades l'AP-2 al tram Aitona - Albatàrrec; l'A-2 a Soses, Vilagrassa i Tàrrega - Granyanella; l'A-22 i N-240, a Almacelles; la N-230, a Alfarràs i Pont de Suert i la C-14, a Bassella.

També segueixen tallades a la demarcació de Girona l'AP-7 al tram Borrassà - Vilademuls, la N-II a Bàscara i Vilamalla, la C-38 a Coll d'Ares i la N-152 a Puigcerdà.

Arran dels talls també hi ha altres vies afectades, com la C-26, la C-31, la C-66, la Gi-62, la N-IIa i la N-260 a Girona, i la N-II a el tram de Bàscara - Vilademuls, a Far d'Empordà ia Llers; ia Lleida estan afectades la C-45, la LP-7041 i la LP-7043.

Unió de Pagesos, l'entitat convocant, preveu tractorades aquest dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i fins dijous a diferents carreteres de Lleida per protestar per “la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes agraris" a la UE.