El traspàs de Rodalies no millorarà la qualitat del servei, segons els sindicats

El comitè d'empresa de Renfe, conformat pels sindicats Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT i SF-Intersindical, ha insistit que el traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya "no comportaria un desenvolupament més eficient del servei".

En un comunicat en què condemnen els sabotatges que va patir la xarxa de Rodalies el 12 de maig passat, els sindicats defensen que l'actual gestió que desenvolupa la Generalitat "no demostra ni suposa una millora del servei".

"S'ha d'emprendre un procés de cavil·lació sobre l'acord polític per traspassar Rodalies i quin seria el projecte més convenient per millorar i garantir un desenvolupament correcte del servei públic ferroviari a Catalunya", afegeixen.

El comitè recorda que, a més de comportar una paralització del servei, els sabotatges també suposen un perill cap a la integritat dels professionals i els usuaris, alhora que atempten contra el patrimoni i interès públic i impedeixen el dret constitucional de lliure circulació dels ciutadans.

Per tot això, insten les autoritats a augmentar la seguretat a la infraestructura ferroviària, als trens ia les estacions, garantint els índexs de puntualitat, qualitat, freqüència i seguretat, tant per als usuaris com per als treballadors.

"Per garantir la prestació del servei ferroviari de Rodalies cal la presència de les forces i cossos de seguretat, amb la finalitat d'eradicar els sabotatges, robatoris, aldarulls, agressions i actes incívics, que afecten el desenvolupament normal del servei", conclouen.

2,2 milions perduts al dia pels retards a Rodalies

Pimec ha xifrat en 2,2 milions d'euros el cost laboral diari a conseqüència dels retards a diverses línies de Rodalies que van començar l'11 de maig a causa del robatori de coure, en un comunicat aquest dimarts.

La patronal ha explicat que el càlcul s'ha realitzat a partir dels costos laborals mitjans i del nombre de persones afectades i la durada de la incidència.

A més, ha fet un càlcul suplementari sobre l'afectació de l'economia en general en termes de productivitat i ha assenyalat que puja a 3,2 milions d'euros diaris.

Aquest segon càlcul s'ha fet tenint en compte el producte interior brut (PIB) per afectat, i la patronal ha lamentat que “les empreses s'estan veient perjudicades directament” per la interrupció del servei ferroviari.

L'organització ha demanat que s'adoptin les solucions utilitzades per l'operador ferroviari alemany, com ara l'ús de càmeres de vigilància o de marcadors d'ADN sintètic als cables, que ha assegurat que han "demostrat ser eficaços" contra el robatori de cables.