Tres motius pels quals has de fer una escapada a Soldeu (Andorra) aquest hivern

Grandvalira s'omple de neu i es converteix en el paisatge ideal per a activitats d'esquí ia l'aire lliure de la Península.

La icònica estació d'esquí Grandvalira apunta aquest febrer com un mes ideal per gaudir de les escapades hivernals on podràs practicar esports de neu com l'esquí alhora que passes un cap de setmana de desconnexió a la muntanya.

En aquestes escapades, Andorra i més concretament Park Piolets MountainHotel & Spa***** poden ser una gran elecció on gaudir d'una àmplia varietat d'activitats d'oci. L'hotel, ubicat a peu de pista de Grandvalira, la pista d'esquí més extensa del Sud d'Europa ofereix una gran diversitat d'opcions que van des de l'esport d'aventura, gastronomia i salut fins al confort i benestar amb què podreu esprémer al màxim una escapada on et tornaràs a enamorar de l'hivern.

1. Gaudir al màxim d´un cap de setmana hivernal?

Primer de tot, carregar les piles amb un bon esmorzar perquè no es resisteixin ni les pistes més desafiadores. El restaurant de bufet ofereix esmorzars amb una gran multitud d'opcions per començar el dia amb energia, alhora que gaudeixes de les espectaculars vistes a Grandvalira.

I després, a esquiar. L'hotel, situat a menys de 300 metres de distància de Grandvalira, ofereix paquets amb forfets diaris. A més, hi ha la possibilitat de rebre classes d'esquí individuals i col·lectives per als més novells o aquells que volen perfeccionar la seva tècnica. Aquestes classes són impartides per monitors titulats. Els més petits també podran tenir la primera presa de contacte amb la neu gràcies al programa Magic Canillo, amb el qual podreu gaudir de diferents activitats i cursos d'esquí.

Com fa des del seu naixement, Park Piolets està sempre a l'avantguarda de les noves tendències. Entre la gran varietat d'activitats, també s'inclouen una de les pràctiques més innovadores pel que fa a modalitat d'esquí, l'esquí de muntanya o de travessia. Cada dia són més els que se sumen a aquesta varietat amb la qual podreu descobrir els racons més sorprenents de la muntanya, de la mà de l'equip de professionals de Grandvalira Mountain Guides.

L'hotel està completament equipat per als amants de l'esquí i és que compta amb un ski-room per guardar l'equipament i fins i tot l'ski room VIP situada al costat del punt de sortida de la llançadora que porta fins a les portes de la telecabina. de Soldeu i on els clients tindran una taquilla individual on emmagatzemar el seu equip d'esquí. Els clients també podran equipar-se gràcies a la boutique 'Viladomat Signature' on podreu llogar o comprar qualsevol material necessari al mateix hotel.

Per innovar i provar noves activitats a la neu, Park Piolets ofereix una àmplia varietat d'opcions entre les que hi ha: la tirolina, per viure la neu des de les altures; mushing, un passeig per la neu en trineu portat per gossos; 'snow tubing', lliscar amb uns matalassos de goma per travessar multitud de tobogans de neu; passejar per la muntanya amb raquetes de neu; motos de neu per experimentar la velocitat als pirineus nevats; 'groom rider', una de les més noves propostes per acompanyar un conductor de les màquines trepitjaneu a les seves rutes. També s'ofereixen altres activitats com ara conducció de cotxes sobre la neu, patinatge sobre gel o kàrting.

Per viure una experiència molt més exclusiva, es pot reservar un passeig amb helicòpter on contemplar els pirineus nevats des d'una perspectiva privilegiada amb un excel·lent equip de professionals.

2. Sessió de relaxació, després de la neu

Després d´una intensa jornada d´aventura i diversió a la neu és el moment perfecte per relaxar-se i entrar en calor al Park Spa Mountain Wellness. L'spa és la zona ideal per alliberar tota la tensió acumulada durant el dia de neu al mateix temps que gaudiu d'unes vistes de somni a la pista de Grandvalira. 1.700 metres on gaudir d'una àmplia zona d'aigües, cabines de tractaments relaxants amb productes i olis essencials 100% naturals, gimnàs i sales polivalents. Dins de l'Spa, els visitants podran gaudir també de l'exclusiu Espai Alqvimia on es desenvolupen rituals de bellesa amb productes completament naturals i ecològics.

3. La millor oferta gastronòmica per acabar el dia

Les sessions d''après-ski' són ideals per compartir-les amb amics, parella o en família al Lounge Bar oa la Moët & Chandon Terrace. Un espai dissenyat per gaudir d'un moment de relax i, per descomptat, els exclusius còctels i xampany.

Després del moment de relaxació al Park Spa Mountain Wellness i l''après-ski' a la Moët & Chandon Terrace, arriba el moment de posar-li el colofó al dia amb la millor gastronomia. Park Piolets MountainHotel & Spa***** té una oferta gastronòmica amb què enamorar els paladars més exquisits que arriben a Andorra gràcies als seus dos restaurants: el Lounge Bar i KAO Soldeu. Destacant KAO Soldeu per oferir una gran varietat de plats en què es reinterpreta la gastronomia asiàtica a través de propostes de sopes tradicionals xineses, dim i plats emblemàtics del grup com el Pato Pequín.

D'aquesta manera, els hostes de Park Piolets MountainHotel & Spa***** poden gaudir de diferents experiències sensorials a través d'una oferta 360 º, on confort, gastronomia, salut, benestar i esport són els protagonistes de qualsevol escapada a la muntanya del Principat.