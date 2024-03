La veritat de mentida, una comèdia 'de matrimonis' pletòrica d'enginy i humor

A mitjans del segle passat hi va haver a la Rambla de Catalunya de Barcelona, entre els carrers de Provença i Mallorca, un cinema “d'estrena” anomenat Alexandra. Disposava d'una petita sala veïna que, amb el temps, es va dedicar a l'activitat teatral i va ser coneguda com a Alexis. S'hi van presentar comèdies de petit format, algunes de les quals es van eternitzar a la seva cartellera. La més duradora de totes va ser sens dubte "Sopar de matrimonis", que va perdurar durant diverses temporades i va constituir d'alguna manera la consagració d'un subgènere que hem vingut a caracteritzar com a "comèdies de parelles o de matrimonis" i que s'ha convertit en recurrent i ha fet fortuna, produint nous textos de qualitat desigual i dispar encert.

Doncs bé, això exactament és "La veritat de mentida" de Florian Zeller que Guido Torlonia dirigeix al Teatre Akadèmia. Tenint en compte el seu autor, considerat per alguna prestigiosa publicació europea com un dels dos millors del teatre francès contemporani en companyia de Yasmina Reza, fàcil serà col·legir que ens trobem davant d'un text en què Zeller juga amb magistral habilitat al voltant d'uns personatges que bé poguessin ser de carn i ossos -i que potser seríem capaços d'identificar amb altres reals propers a les nostres pròpies vivències- i els col·loca davant de situacions particularment absurdes, però no per això menys versemblants. En definitiva, es tracta d'un joc dramàtic entreteixit entre dues parelles: un matrimoni estable, però amb caràcters força desiguals i la vida en comú dels membres dels quals ha decaigut en una convivència anodina, i l'amic de tots dos, recentment separat de la seva legítima dona i aparellat amb una noia força més jove, situació que la dona del primer desaprova manifestament, però la situació del qual es veu obligada a acceptar amb la màxima renuència quan el seu marit convida a sopar els dos últims. Tot això dóna lloc a una sèrie de situacions que Zeller desenvolupa utilitzant ad libitum els aparts que, com diu el diccionari de la RAE, són aquelles paraules que diu un personatge fingint parlar amb si mateix o dirigint-se a un altre o altres, i donant per suposat que no les senten els altres”. D'aquesta manera, el públic segueix dos llenguatges paral·lels: el que discorre obertament entre els personatges i el que pensen endins, en què manifesten amb absoluta franquesa les seves opinions sobre les situacions que estan vivint. El desajust que es produeix entre la paraula parlada convencional, plena d'hipocresia, i el pensament ocult, posa en relleu una discordança evident que provoca la hilaritat del públic.

És clar que res d'això seria teatralment eficaç si no estigués en mans d'uns artistes adequats i el cert és que Torlonia ha trobat a Enrico Ianniello, Concha Milla, Frank Capdet i Aida Llop els intèrprets adequats: el marit timorat i calçasses que ens atreveix a comunicar a la seva dona que ha convidat a sopar a l'amic la situació irregular del qual aquesta desaprova amb fermesa, la cònjuge intel·ligent i irònica que el domina i és capaç fins i tot d'endevinar els seus pensaments, l'amic disposat a viure la seva nova aventura sentimental però que necessita l'aprovació del seu entorn i la noia pizpireta que aparenta estar al marge de tot però que no es perd ni corda i és capaç de desestabilitzar la convivència del matrimoni.

Amb un decorat realista, una il·luminació perfecta, unes il·lustracions musicals en el moment pertinent i un ritme irreprotxable, "La veritat de mentida", segona producció pròpia de l'Akadèmia durant aquesta temporada, significa un nou encert. N'hi haurà prou que diguem que feia temps que ens gaudíem tant veient una comèdia, ni que arribéssim al seu terme i sense haver tingut la necessitat de cedir ni una sola vegada a la temptació de mirar el rellotge.