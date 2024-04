Breaking Bad a Alcarràs: intervenen un quilo de metamfetamina en un local

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil ha aconseguit desarticular un presumpte punt de venda de drogues a la localitat d'Alcarràs (Lleida) que funcionava com a cuina d'aquesta droga, al més pur estil Breaking Bad.

Les autoritats han detingut dos individus vinculats a l'establiment on es van trobar gairebé un quilogram de metamfetamina, coneguda popularment com a "speed".

El diari Segre ha informat que l'operatiu, que va tenir lloc el 12 d'abril passat, es va dur a terme durant una inspecció fiscal rutinària a diversos locals comercials del municipi.

Durant la revisió d'un dels establiments, els agents van descobrir una bossa de plàstic de mida considerable que albergava una substància blanca en pols i compacta.

Davant la sospita que es tractés d'una droga il·legal, es van fer proves de detecció i es va confirmar que es tractava de 998 grams de metamfetamina.

A més de l'estupefaent, es va trobar a la cuina del local i en àrees adjacents material associat amb la preparació i distribució de dosis individuals de droga per a la seva comercialització.

Com a resultat de l'operació, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de l'individu que estava a càrrec del local en el moment de la troballa, i posteriorment, després d'investigacions addicionals, es va arrestar el propietari de l'establiment.

Tots dos van ser posats a disposició judicial, sent el propietari enviat a presó provisional sense possibilitat de fiança, després de comparèixer davant del jutge del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida.

Conseqüències del consum de metamfetamines

El consum de metamfetamina comporta greus conseqüències per a la salut i la societat. Els seus efectes inclouen addicció, dany cerebral, trastorns psiquiàtrics i físics, així com riscos de sobredosi i mort. A més, la seva producció i distribució fomenten la criminalitat i la inseguretat. La metamfetamina fragmenta comunitats i destrueix vides, afectant individus, famílies i comunitats senceres. La prevenció, el tractament i les mesures de control són fonamentals per abordar aquesta crisi de salut pública i combatre el seu impacte devastador en la societat.