Condemnat a cinc anys per violar un jove a la cambra fosca de l'Arena

L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a cinc anys de presó per violar-ne un altre al quart fosc de la discoteca Arena de Barcelona.

La sentència, consultada per Europa Press aquest dilluns, constata que la matinada del 26 de gener del 2020 els dos homes es van besar i van tenir sexe oral al quart fosc de la discoteca, i afegeix que la víctima es va oposar a tenir més relacions sexuals perquè cap dels dos no portava preservatiu.

Tot i això, el condemnat, tot i que l'altre "li va dir 'no vull' en tres ocasions, va intentar en diverses ocasions abaixar els pantalons" del jove i posar-lo contra la paret fins que va vèncer per força i el va penetrar.

A més de la pena de presó, els magistrats li imposen cinc anys de llibertat vigilada un cop compleixi la condemna de presó, i estableixen que haurà de pagar una indemnització de 15.000 euros per a la víctima.

Un vot particular defensa l'absolució

La sentència inclou el vot particular d'un magistrat que discrepa de la resta del tribunal i valora que l'acusat hauria de ser absolt perquè considera que la declaració del denunciant, principal prova contra l'acusat, no ha donat "una conclusió definitiva, més enllà d'un dubte raonable, sobre la culpabilitat de l'acusat" i creu que tampoc no està corroborada per altres proves.

Al judici, el denunciant va explicar que després de l'agressió l'acusat li va demanar el número de mòbil i ell els ho va donar, cosa que va permetre que l'identifiquessin perquè l'endemà li va enviar un missatge.

Sobre aquest extrem, el magistrat que signa el vot particular comenta: "No em sembla forçat interpretar com a incomprensible, per incompatible en principi amb tota màxima experiència i sentit comú, el fet de lliurar la presumpta víctima el seu número de telèfon al seu presumpte agressor just després de passar els fets denunciats".

Creu que quan al judici se li va preguntar, el denunciant "no va saber aportar una explicació suficient i convincent sobre això, limitant-se a respondre que no sabia per què ho havia fet".

També destaca que l'amic amb qui anava també era a la cambra fosca, va veure que el denunciant mantenia relacions amb l'acusat i no es va adonar que estigués patint una agressió.