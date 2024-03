Una conductora drogada se surt de la carretera i xoca contra cinc vehicles

per Redacció CatalunyaPress

Una conductora està sent investigada per circular a Caparroso (NA-128) sota els efectes de les drogues, sortir de la via i xocar contra cinc vehicles als quals va produir danys materials.

Aquest ha estat l'accident més greu ocorregut a la Comunitat Foral de Navarra... tot i que no ha estat l'únic.

De fet, la Policia Foral ha obert diligències durant el cap de setmana a 27 persones (23 detinguts i 4 investigats) per la comissió de diferents delictes i ha atès 29 accidents de trànsit que deixen dotze ferits de diversa consideració a Mendigorría (4) , Noain (2), Oroz Betelu, Sarasa, Lesaka, Ziga, Caparroso i Lizarraga. A més, s'ha cobert el servei especial de la segona Javierada, sense que es produïssin incidències greus.

S'investiga penalment cinc conductors, dos dels quals van patir sortides de via a Olite (NA-6620) i Tafalla (NA-132), oferint taxes d'alcoholèmia de 0,70 i 0,69, respectivament. A Sunbilla (N-121-A) va ser detingut un conductor francès per taxa de 0,83 mgr/li positiu en drogues, sent traslladat a Pamplona, ia Azpirotz (A-15) es va controlar un conductor després d'avisos de conducció erràtica , oferint etilometria de caràcter penal.