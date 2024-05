Desmantellen ''el grup majorista més gran de droga'' que operava entre Espanya i Europa

per Pau Arriaga Pérez

Cop dabast contra la droga. La Policia Nacional, en una operació conjunta amb Europol, ha detingut 54 persones en desarticular una organització criminal espanyola que exercia com a "majorista de droga" entre Espanya i Europa, de la qual s'han detingut 54 persones, 31 en municipis de les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Granada i Màlaga informen en un comunicat.

Els suposats traficants contactaven amb grups criminals estrangers als quals proveïen amb drogues per a la venda als seus respectius països i blanquejaven els beneficis que obtenien, principalment mitjançant inversions immobiliàries.

Les detencions es van dur a terme en diversos registres a Finlàndia, Suècia, Alemanya, França i Espanya, en què s'han intervingut 34.000 euros en efectiu, 3.000 euros en criptoactius, 600 quilos de marihuana, milers de plantes, cinc armes de foc i pistoles elèctriques i vuit propietats valorades en 1,5 milions.

L'organització es tractava d'una clan-based crime , en què els seus membres estaven organitzats per llaços de sang per assegurar-se la seva lleialtat i dificultar la intervenció policial per la seva relació familiar, i produïa la droga principalment a zones de Girona i Granada, abans heroïna i posteriorment marihuana.

Durant l'operatiu es va comptar amb presència de membres del CBSP de Polònia, de la Policia de Finlàndia i de la Unitat Nacional d'Europol, a causa del caràcter transnacional de la mateixa i la importància i "calat" de la investigació.

Cops contra la marihuana a Catalunya

Tanmateix, aquesta no és l'única operació contra el cultiu i la distribució d'aquesta droga que s'ha fet recentment a Catalunya.

A finals del mes de març, a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) es van arrestar 4 persones per presumptament cultivar 1.400 plantes de marihuana en una nau industrial d'aquest municipi.