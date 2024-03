Detenen un presumpte gihadista a Barcelona per difondre continguts terroristes

Agents de la Guàrdia Civil han detingut a Barcelona una persona per la seva presumpta pertinença a l'organització terrorista DAESH i per traduir i difondre a través de les xarxes socials les actuacions de l'organització gihadista al món, així com tutorials per a la fabricació d'explosius .

L'operació ha estat fruit de la cooperació nacional i internacional, ja que el detingut tenia importants connexions amb altres membres assentats a Àsia, Europa i Amèrica del Nord.

Des de fa un any, l'Institut Armat va detectar una intensa activitat propagandística del presumpte gihadista a favor del terrorisme

El detingut difonia i traduïa a través dels seus perfils abundant contingut gihadista sobre activitats terroristes dutes a terme a diferents escenaris, així com material idoni per a la fabricació d'explosius.

Ho feia mantenint estrictes mesures de seguretat en les comunicacions amb eines que li permetien comptar amb anonimat i operar clandestinament, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.

Igualment, els agents han pogut acreditar que les activitats que realitzava als seus perfils estaven planificades d'una forma coherent i coordinada amb "una clara vocació per guanyar adeptes i aconseguir un suport real i efectiu a DAESH", així com per buscar una difusió més gran realitzant moltes daquestes publicacions.

També s'ha detectat l'ús de criptomonedes, per la qual cosa tampoc no se'n descarta la vinculació amb activitats de finançament del terrorisme.

La Guàrdia Civil ha pogut constatar les connexions internacionals que tenia aquesta persona, ja que hauria arribat a mantenir contacte amb altres simpatitzants de la causa gihadista a altres països de diferents continents per proporcionar-los formació i capacitació terrorista.

A més, va mantenir connexions amb gihadistes recentment detinguts tant al Canadà com a Suècia.

L'operació, dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, s'ha desenvolupat gràcies a la col·laboració amb el Servei de Seguretat Suec (SÄPO), la Direcció General de Seguretat Interior francesa (DGSI) i EUROPOL.

El detingut va ser posat a disposició judicial dimarts 19 de març passat, i ha estat decretada la mesura d'ingrés a la presó provisional.