Detingut per abandonar dos nens que cuidava per anar a comprar-se un cotxe

per Pau Arriaga Pérez

Una d'aquestes històries que, per surrealistes, semblen falses, ha tingut lloc a Puente de Vallecas (Madrid). Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 38 anys que presumptament va deixar sols en un habitatge d'aquest districte de la capital d'Espanya dos nens de 3 i 4 anys que estaven a càrrec seu per anar a comprar-se un cotxe.

Els fets van passar cap a les 20.30 del dia 16 d'abril passat en un domicili del carrer Junta Navarro, segons han informat a Europa Press fonts policials aquest dijous 25 d'abril.

Els dos menors estaven a cura d'aquest home mentre els seus progenitors estaven treballant però es va absentar de l'habitatge durant diverses hores, deixant els nens sols, per comprar un vehicle.

Agents a cavall van observar aquests dos menors intentant enfilar-se a la barana del balcó d'una segona planta i van accedir a la vivenda, gràcies al fet que un dels menors els va obrir la porta. En comprovar que es trobaven sense supervisió de cap adult, van contactar amb els pares, que els van informar que els menors estaven a càrrec d'un familiar, ja que estaven treballant.

Quan aquest familiar va tornar al domicili, va relatar als agents que havia sortit feia gairebé dues hores perquè havia quedat per comprar un vehicle. L'home, que no té antecedents, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de trencament del deure de custòdia, passant posteriorment a disposició judicial.

Segons la llei penal espanyola vigent, a l'article 229.1, l'abandonament d'un menor d'edat (o d'un incapaç per part de la persona que estigui encarregada de guardar-lo) serà castigat amb la pena de presó d'1 a 2 anys.

De la mateixa manera si, per les circumstàncies de l'abandonament, s'arriba a posar en perill la vida, la salut, la integritat física o la llibertat sexual del menor d'edat o de la persona amb discapacitat necessitada una protecció especial, s'imposarà la pena de presó de 2 a 4 anys, sense perjudici de castigar el fet com correspongui si constitueix un altre delicte més greu.