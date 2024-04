Una noia ingressa a l'UCI després d'ingerir un cafè amb insectes a un aeroport espanyol

Una treballadora d'una companyia aèria ha ingressat a l'UCI després d'ingerir un cafè extret d'una màquina expenedora de l'aeroport de Palma que contenia insectes a l'interior.

Segons han confirmat fonts properes, els fets, ocorreguts dilluns passat, han estat denunciats a la comissaria de l'aeroport, tal com ha avançat 'Última Hora'.

Atenent el relat d'aquestes fonts, la dona va anar a una màquina de l'aeroport que està "accessible al públic" i es va comprar un cafè. Tot just ingerir-ne uns glops, va començar a sentir-se malament i va haver de ser atesa d'urgència pels serveis mèdics de l'aeroport, que van administrar adrenalina a l'afectada.

Tot seguit, van trucar a una ambulància i l'empleada va ingressar a l'hospital, on encara continua. Almenys fins aquest dimecres ha estat, a més, en cures intensives, segons afirmen les mateixes fonts.

Al cafè que va ingerir l'afectada es va descobrir que hi havia insectes, cosa que li va produir una reacció similar a ingerir verí i va provocar que la seva salut es "degradés ràpidament".

Menjar insectes és segur?

Ingerir insectes ha estat part de la dieta humana en diverses cultures al llarg de la història, però què tan segur és? Encara que alguns insectes són comestibles i rics en proteïnes, hi ha riscos associats amb el consum. Alguns insectes poden contenir toxines o verins que poden ser perjudicials per a la salut humana.

La ingestió de certs insectes pot resultar en enverinament, ja que alguns produeixen substàncies químiques tòxiques com a mecanisme de defensa. Per exemple, certes espècies d'escarabats i erugues poden secretar toxines que són perjudicials per als humans si s'ingereixen en grans quantitats. A més, els insectes poden contaminar-se amb substàncies tòxiques del medi ambient, com ara pesticides, cosa que augmenta el risc per als qui els consumeixen.

És crucial que aquells que vulguin incorporar insectes a la seva dieta ho facin de manera segura, adquirint-los de fonts fiables i assegurant-se que estiguin adequadament preparats per eliminar qualsevol possible risc de toxicitat. Així mateix, és important tenir en compte possibles al·lèrgies individuals a certs insectes, ja que algunes persones poden experimentar reaccions adverses fins i tot a petites quantitats.

En resum, encara que els insectes poden ser una font nutricional viable, és fonamental entendre i mitigar els riscos associats amb el seu consum, especialment pel que fa al seu potencial per actuar com a verí al cos humà.