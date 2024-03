Un detingut a Barcelona per amagar 1,8 quilos de cocaïna en una caixa de cereals

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un conductor que amagava al cotxe 1,8 quilograms de cocaïna en una caixa de cereals.

Els agents de paisà que patrullaven la zona han detectat dos vehicles aturats en paral·lel en un carril d'autobús i han procedit a registrar-los, segons han informat aquest divendres els Mossos en un apunt a 'X' recollit per Europa Press. Al registre, també hi han intervingut diners en efectiu i han detingut el conductor del vehicle.

El consum de cocaïna a Barcelona i Catalunya té un augment constant. Segons informes de les autoritats i els estudis realitzats per entitats especialitzades en addiccions, s'ha observat un increment significatiu en el consum d'aquesta droga a la regió. Factors com la disponibilitat (la facilitat amb què aquesta droga pot ser adquirida al mercat il·legal), la tolerància social i la influència de factors socioeconòmics poden estar contribuint a aquest fenomen.

Els Mossos d'Esquadra treballen en col·laboració amb altres forces de seguretat i agències governamentals per abordar el problema del consum de cocaïna i el tràfic de drogues a Barcelona i Catalunya. Les seves accions solen incloure operacions de vigilància i patrullatge per detectar activitats relacionades amb el tràfic de drogues, així com la realització d'investigacions per desmantellar xarxes de distribució i aturar els responsables.