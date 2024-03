Dos ferits greus per un incendi de dues naus a Tarragona

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dijous cap a les 22.24 hores l'incendi que ha cremat totalment dues naus al polígon de la Cometa al Vendrell (Tarragona), pel qual dues persones han resultat ferides greus, i han estat traslladades a l'Hospital Vall d 'Hebron de Barcelona.

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el cos d'emergències ha informat que a l'altra banda de la nau on ha començat el foc hi ha una mesquita que "només ha resultat afectada per una mica d'aigua de l'extinció". A més, una tercera nau ha resultat afectada.

Durant l'operació, els Bombers van demanar als veïns que es confinessin, i que els trens que passaven a prop reduïssin la velocitat.